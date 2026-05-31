Reservas impressionam e Ancelotti cogita mudanças no Brasil

A goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo, 31, no Maracanã, deixou Carlo Ancelotti satisfeito com a evolução da Seleção Brasileira, mas longe de qualquer sensação de trabalho concluído. Após a última partida da equipe em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026, o treinador destacou o ganho de confiança proporcionado pelo resultado, embora tenha admitido que ainda há ajustes a serem feitos antes da estreia no torneio.



Durante a entrevista coletiva, o comandante italiano avaliou positivamente o desempenho apresentado ao longo da partida, especialmente após as mudanças promovidas no segundo tempo. Segundo Ancelotti, os atletas que saíram do banco aproveitaram a oportunidade para mostrar que podem disputar espaço entre os titulares.



"A atuação da segunda parte foi importante para o time, para os jogadores que entraram, que mostraram qualidade, mostraram que podem competir com todos da lista. Mas temos que ter em conta que o rival baixou o ritmo, teve menos intensidade e ofereceu mais oportunidade de mostrar qualidade", afirmou o treinador





"O primeiro tempo teve coisas boas e coisas a melhorar. Foi uma noite bonita, temos que agradecer a torcida, o ambiente criado, foi uma injeção formidável de confiança. Sei perfeitamente que começamos bem, com boa atitude, compromisso. O trabalho começou bem nestes dias, mas o trabalho não é só compromisso e atitude, é ser forte, resiliente, todos os dias, seja nos bons ou maus momentos para terminar bem", completou Ancelotti.



Apesar do placar elástico, o técnico ressaltou que a partida serviu para ampliar as opções à sua disposição. De acordo com ele, as atuações individuais observadas ao longo do amistoso abriram novas possibilidades tanto na escalação quanto na estratégia de jogo para os próximos compromissos da Seleção.





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Passa pela minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, a estratégia, o jogo da segunda parte coloca mais dúvida, isso para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. O jogo da segunda parte me dá mais dúvidas, isso é muito bom Carlo Ancelotti - técnico da Seleção Brasileira

Agora, a delegação brasileira volta as atenções para a reta final da preparação para o Mundial. A equipe embarca para os Estados Unidos na noite desta segunda-feira, 1, e ainda terá mais um compromisso antes da estreia na competição: um amistoso diante do Egito, marcado para o próximo sábado, em Cleveland.



A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 está marcada para o dia 13 de junho, quando enfrentará o Marrocos pela primeira rodada da fase de grupos.