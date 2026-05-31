Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

AMISTOSO INTERNACIONAL

Vini Jr. brilha e Seleção Brasileira atropela o Panamá antes da Copa

Atacante marcou um golaço e deu assistência na vitória por 6 a 2 sobre os panamenhos

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Vini Jr. desencanta e lidera goleada do Brasil sobre o Panamá
Vini Jr. desencanta e lidera goleada do Brasil sobre o Panamá - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Sob o comando de Vinícius Júnior, que enfim desencantou com a camisa da Seleção Brasileira, o Brasil venceu o Panamá neste domingo, 31, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em amistoso internacional que marcou a despedida da equipe antes do embarque rumo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti superou os panamenhos por 6 a 2, com direito a um golaço e uma assistência de Vini Jr. para o gol de Casemiro. Além do brilho do camisa 7, também balançaram as redes o jovem Rayan, de 19 anos, Lucas Paquetá, Igor Thiago e o baiano Danilo. Os gols do Panamá foram marcados por Matheus Cunha, contra, após desvio em cobrança de falta, e Carlos Harvey.

Antes da estreia no Mundial, a Seleção Brasileira ainda terá mais um compromisso preparatório. No próximo sábado, 6, às 19h, o Brasil enfrenta o Egito em amistoso internacional no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. A delegação embarca para o país nesta segunda-feira, 1, às 20h.

A estreia brasileira na Copa do Mundo de 2026 está marcada para o dia 13 de junho, um sábado, às 19h. O adversário será o Marrocos, em duelo válido pelo Grupo C da competição, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Samir Xaud endossa discurso de Ancelotti e descarta corte de Neymar
Samir Xaud endossa discurso de Ancelotti e descarta corte de Neymar imagem

COPA DO MUNDO

Sem Suárez, Uruguai aposta em 'brasileiros' para a Copa; veja lista
Sem Suárez, Uruguai aposta em 'brasileiros' para a Copa; veja lista imagem

COINCIDÊNCIA?

Ancelotti desafia tabu no Maracanã em adeus da Seleção
Ancelotti desafia tabu no Maracanã em adeus da Seleção imagem

Ficha técnica

Brasil x Panamá

O quê: Amistoso internacional

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Quando: 31/05, às 18h30

Onde: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Escalações

Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Panamá: Mosquera; Escobar, Córdoba e Andrés Andrade; Murillo, José Rodríguez, Harvey, Bárcenas e Blackman; Ismael Díaz e Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.

Arbitragem

Árbitro: Daniel Schlager

Assistente 1: Sven Washitzki-Günther

Assistente 2: Rafael Foltyn

Quarto árbitro: Florian Badstübner

VAR: Pascal Müller e Robert Schröder

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Carlo Ancelotti copa do mundo seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas