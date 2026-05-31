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Samir Xaud endossa discurso de Ancelotti e descarta corte de Neymar

CBF mantém confiança na recuperação do craque

Redação
Por Redação
Samir Xaud reforçou a posição de Carlo Ancelotti e garantiu que a lesão de Neymar não coloca sua vaga na Copa em risco.
Samir Xaud reforçou a posição de Carlo Ancelotti e garantiu que a lesão de Neymar não coloca sua vaga na Copa em risco. - Foto: Reprodução / GE TV

A possibilidade de um corte de Neymar da lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 ganhou novos contornos neste domingo, após uma declaração do presidente da CBF, Samir Xaud. Ao comentar a situação física do camisa 10, que se recupera de uma lesão na panturrilha, o dirigente reforçou o posicionamento adotado pelo técnico Carlo Ancelotti e praticamente descartou qualquer mudança na convocação por parte da comissão técnica.

Desde que Neymar iniciou tratamento para o problema muscular, surgiram questionamentos sobre a possibilidade de o atacante não reunir condições de atuar no Mundial. No entanto, Ancelotti já havia demonstrado confiança na recuperação do jogador, e o discurso foi respaldado por Samir Xaud, que garantiu não existir qualquer discussão sobre corte neste momento.

"Desde o início, 100% de autonomia da comissão técnica do Ancelotti, da comissão médica. A gente acompanha porque a gente está ali, no dia a dia, mas ele já deixou bem claro que os 26 são esses. A gente não pensa em corte, em nenhum momento. Eu tenho certeza que ele fez a melhor opção para a nossa seleção, dos 26. Estou muito tranquilo em relação a isso e acho que o grupo que vai ser hexacampeão vai ser esse aí", disse Samir à ge tv.

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Além de respaldar a decisão da comissão técnica, o presidente da CBF comentou sobre a preparação da Seleção para o Mundial e destacou a importância do amistoso contra o Panamá, disputado neste domingo, no Maracanã. Segundo ele, a partida foi planejada também como uma forma de aproximar a equipe dos torcedores brasileiros antes da viagem para os Estados Unidos, marcada para esta segunda-feira, 1.

"Nossa seleção vem em uma constante evolução. Ainda não estamos 100%, mas acho que vamos atingir esses 100% na Copa do Mundo, com mais tempo de treinamento e entrosamento entre os jogadores", comentou Samir.

O confronto diante do Panamá representou a última oportunidade de a Seleção atuar em território brasileiro antes do Mundial. Já nos Estados Unidos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda fará um amistoso contra o Egito, em Cleveland, no dia 6, como parte da reta final de preparação.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13, quando enfrentará o Marrocos, em Nova Jersey. Até lá, a expectativa da comissão técnica segue sendo contar com Neymar à disposição, cenário que foi novamente reforçado pelo posicionamento público do presidente da CBF.

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