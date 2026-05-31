Brasil defende hegemonia de 74 anos contra o Panamá

Quando a bola rolar no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h deste domingo, 31, o Brasil vai querer manter uma hegemonia de 74 anos sobre o Panamá — o amistoso é o último da seleção em solo brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos, onde a equipe vai disputar a Copa do Mundo.

O primeiro duelo entre as duas equipes aconteceu em 13 de abril de 1952. Pelo Campeonato Pan-Americano, disputado em Santiago, no Chile, o Brasil goleou por 5 a 0, com gols de Rodrigues (duas vezes), Baltazar, Julinho e Pinga.

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De lá pra cá, foram outros quatro jogos, com três vitórias a favor do Brasil e um empate com seleção da América Central. Todas as partidas aconteceram já neste século XXI.

Em agosto de 2001, na Arena da Baixada, em Curitiba, a Seleção repetiu o placar de 5 a 0 em amistoso que teve gols de Edílson, Alex, Euller, Juninho Paulista e Roberto Carlos. A partida serviu como avaliação para a Copa do Mundo do ano seguinte, disputada na Coreia do Sul e no Japão.

Em 2014, às vésperas do Mundial disputado no Brasil, a Seleção aplicou um sonoro 4x0 sobre o Panamá, com gols de Neymar, Daniel Alves, Hulk e Willian. O jogo, disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia, foi penúltimo antes da estreia no torneio.

Dificuldades

Os dois últimos jogos entre Brasil e Panamá já mostraram, no entanto, um equilíbrio entre as duas seleções. No dia 29 de maio de 2016, no último amistoso antes da disputa da Copa América Centenário, nos Estados Unidos, a equipe brasileira derrotou os panamenhos por 2 a 0, em Denver. Jonas e Gabriel Barbosa garantiram a vitória verde e amarela.

O último encontro envolvendo as equipes ocorreu no dia 23 de março de 2019. No estádio do Dragão, em Porto, Portugal, Brasil e Panamá empataram por 1x1. Lucas Paquetá marcou o gol da equipe brasileira, enquanto Machado empatou para os panamenhos.

O retrospecto aponta, no geral, 17 gols marcados para o Brasil contra 1 sofrido.

Próximos jogos do Brasil

Os jogadores brasileiros viajam para os Estados Unidos na segunda-feira, 1, às 20h. Já em solo estadunidense, no dia 6, o time canarinho se despede dos amistosos em confronto contra o Egito.

Na Copa do Mundo, o Brasil integra o Grupo C e realiza a estreia contra o Marrocos, no dia 13. Haiti e Escócia completam a chave.