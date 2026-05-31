Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Brasil x Panamá: tudo que você precisa saber sobre último jogo da Seleção no país

Esse é o último amistoso em solo brasileiro antes da Copa do Mundo

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Wesley, Léo Pereira e Alex Sandro em treinamento
Wesley, Léo Pereira e Alex Sandro em treinamento - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira vai receber o Panamá neste domingo, 31, na última partida Canarinha no país antes de viajar para os Estados Unidos para participação na Copa do Mundo. O amistoso acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30.

Para o duelo, o técnico Carlo Ancelotti contará com:

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Alisson;
  • Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro;
  • Casemiro e Bruno Guimarães;
  • Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Júnior.

Já o Panamá, comandado por Thomas Christiansen, entra em campo sem dois dos melhores jogadores da equipe: o goleiro Luis Mejía e o meia Adalberto Carrasquilla.

A seleção rival deve contar com:

  • Orlando Mosquera;
  • Andrés Andrade, Jiovany Ramos e José Córdoba;
  • Amir Murillo, Cristian Martínez, Carlos Harvey e Jorge Gutiérrez;
  • José Luis Rodríguez, Ismael Díaz e José Fajardo.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Onde assistir

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo, na televisão fechada pelo SporTV, no streaming pelo Globoplay e no YouTube pela GETV.

Leia Também:

ESPORTES

Paris vive noite de tensão após título do PSG; 280 pessoas são presas
Paris vive noite de tensão após título do PSG; 280 pessoas são presas imagem

ESPORTES

Vídeo: Davi Brito é nocauteado por Bambam no Fight Music Show
Vídeo: Davi Brito é nocauteado por Bambam no Fight Music Show imagem

"NÃO POSSO RECLAMAR"

Jair Ventura aponta "Calcanhar de Aquiles" do Vitória na temporada
Jair Ventura aponta "Calcanhar de Aquiles" do Vitória na temporada imagem

Arbitragem

Árbitro: Daniel Schlager

Assistente 1: Sven Washitzki-Günther

Assistente 2: Rafael Foltyn

Quarto árbitro: Florian Badstübner

VAR: Pascoal Müller e Robert Schröder

Próximos jogos do Brasil

Os craques brasileiros viajam para os Estados Unidos na segunda-feira, 1, às 20h. Já em solo estadunidense, no dia 6, o time canarinho se despede dos amistosos em confronto contra o Egito.

Na Copa do Mundo, o Brasil integra o Grupo C e realiza a estreia contra o Marrocos, no dia 13. Haiti e Escócia completam a chave.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

amistoso brasil Panamá

Relacionadas

Mais lidas