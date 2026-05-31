ESPORTES
Brasil x Panamá: tudo que você precisa saber sobre último jogo da Seleção no país
Esse é o último amistoso em solo brasileiro antes da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira vai receber o Panamá neste domingo, 31, na última partida Canarinha no país antes de viajar para os Estados Unidos para participação na Copa do Mundo. O amistoso acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30.
Para o duelo, o técnico Carlo Ancelotti contará com:
- Alisson;
- Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro;
- Casemiro e Bruno Guimarães;
- Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Júnior.
Já o Panamá, comandado por Thomas Christiansen, entra em campo sem dois dos melhores jogadores da equipe: o goleiro Luis Mejía e o meia Adalberto Carrasquilla.
A seleção rival deve contar com:
- Orlando Mosquera;
- Andrés Andrade, Jiovany Ramos e José Córdoba;
- Amir Murillo, Cristian Martínez, Carlos Harvey e Jorge Gutiérrez;
- José Luis Rodríguez, Ismael Díaz e José Fajardo.
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo, na televisão fechada pelo SporTV, no streaming pelo Globoplay e no YouTube pela GETV.
Leia Também:
Arbitragem
Árbitro: Daniel Schlager
Assistente 1: Sven Washitzki-Günther
Assistente 2: Rafael Foltyn
Quarto árbitro: Florian Badstübner
VAR: Pascoal Müller e Robert Schröder
Próximos jogos do Brasil
Os craques brasileiros viajam para os Estados Unidos na segunda-feira, 1, às 20h. Já em solo estadunidense, no dia 6, o time canarinho se despede dos amistosos em confronto contra o Egito.
Na Copa do Mundo, o Brasil integra o Grupo C e realiza a estreia contra o Marrocos, no dia 13. Haiti e Escócia completam a chave.