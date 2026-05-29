HOME > COPA DO MUNDO

AMISTOSO PRÉ-COPA

Brasil x Panamá: veja onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Seleção Brasileira faz último jogo no país antes da viagem para os Estados Unidos

Marina Branco
Por
Jogadores da Seleção Brasileira
Jogadores da Seleção Brasileira - Foto: CBF

A Copa do Mundo está prestes a começar, e o Brasil reuniu todos os convocados na Granja Comary pela primeira vez para começar os últimos ajustes. O primeiro teste, então, acontece no amistoso contra o Panamá neste domingo, 31, às 18h30, no Maracanã, em uma chance valiosa de testar uma escalação de convocados.

A partida contra o Panamá será a última da Canarinha antes de viajar para os Estados Unidos, onde o Brasil estreia na Copa e, antes, tem mais uma chance de testar os atletas em amistoso.

Enquanto o Brasil se prepara para encarar mais uma Copa na história da seleção que se consagrou como a única a nunca ficar de fora do torneio, o Panamá faz um teste de fogo contra os brasileiros antes da segunda Copa da história da seleção.

Até a estreia na Copa do Mundo, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, o Brasil encontra ainda o Egito, no dia 6 de junho. O Panamá, por sua vez, ainda encontra outros dois países antes de estrear contra a Gana no dia 17 de junho, podendo fazer mais ajustes contra Bósnia-Herzegovina e República Dominicana.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo, na televisão fechada pelo SporTV, no streaming pelo Globoplay e no YouTube pela GETV.

Prováveis escalações

O único desfalque entre as duas seleções é o atacante Neymar, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e não estará à disponibilidade de Ancelotti para o amistoso. Com previsão de recuperação entre duas e três semanas, o brasileiro é dúvida até mesmo na Copa do Mundo em si.

Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Jr e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba e Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez e Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz e José Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Arbitragem

  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Assistente 1: Sven Washitzki-Günther
  • Assistente 2: Rafael Foltyn
  • Quarto árbitro: Florian Badstübner
  • VAR: Pascoal Müller e Robert Schröder
