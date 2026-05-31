Neymar se iguala a Pelé ao atingir feito raro na Copa do Mundo

Atacante foi escalado para o Mundial, que começa no dia 11 de junho

Luiza Nascimento
Por
Neymar em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Divulgação/CBF

Escalado para a Copa do Mundo 2026, Neymar está prestes a atingir um feito raro e integrar um grupo seleto ao lado de Pelé. Escolhido para vestir a camisa 10 do Brasil no Mundial, o craque irá usar o número pela quarta edição seguida.

Os dois foram os únicos a atingir a marca. O Rei do Futebol vestiu o uniforme de destaque nas copas de 1958, 1962, 1966 e 1970, tendo conquistado três títulos. Já Ney, que já usou a 10 em 2014, 2018 e 2022, vai tentar levantar a taça pela primeira vez neste ano.

Em Copas, o atacante tem 13 jogos, oito gols e quatro assistências. Agora, o atleta se prepara para a estreia da Seleção Brasileira na competição, que acontecerá no dia 13 de junho, contra Marrocos.

Confira numeração completa do Brasil na Copa de 2026:

  1. Alisson
  2. Wesley
  3. Gabriel Magalhães
  4. Marquinhos
  5. Casemiro
  6. Alex Sandro
  7. Vini Jr
  8. Bruno Guimarães
  9. Matheus Cunha
  10. Neymar
  11. Raphinha
  12. Weverton
  13. Danilo
  14. Bremer
  15. Léo Pereira
  16. Douglas Santos
  17. Fabinho
  18. Danilo Santos
  19. Endrick
  20. Lucas Paquetá
  21. Luiz Henrique
  22. Gabriel Martinelli
  23. Ederson
  24. Ibañez
  25. Igor Thiago
  26. Rayan

Amistoso contra o Panamá

A Seleção Brasileira vai receber o Panamá neste domingo, 31, na última partida Canarinha no país antes de viajar para os Estados Unidos para participação na Copa do Mundo. O amistoso acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30.

Para o duelo, o técnico Carlo Ancelotti contará com:

  • Alisson;
  • Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro;
  • Casemiro e Bruno Guimarães;
  • Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Júnior.

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo, na televisão fechada pelo SporTV, no streaming pelo Globoplay e no YouTube pela GETV.

Próximos jogos do Brasil

Os craques brasileiros viajam para os Estados Unidos na segunda-feira, 1, às 20h. Já em solo estadunidense, no dia 6, o time canarinho se despede dos amistosos em confronto contra o Egito.

Na Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11, o Brasil integra o Grupo C e realiza a estreia contra o Marrocos, no dia 13. Haiti e Escócia completam a chave.

