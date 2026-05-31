ESPORTES
Neymar se iguala a Pelé ao atingir feito raro na Copa do Mundo
Atacante foi escalado para o Mundial, que começa no dia 11 de junho
Escalado para a Copa do Mundo 2026, Neymar está prestes a atingir um feito raro e integrar um grupo seleto ao lado de Pelé. Escolhido para vestir a camisa 10 do Brasil no Mundial, o craque irá usar o número pela quarta edição seguida.
Os dois foram os únicos a atingir a marca. O Rei do Futebol vestiu o uniforme de destaque nas copas de 1958, 1962, 1966 e 1970, tendo conquistado três títulos. Já Ney, que já usou a 10 em 2014, 2018 e 2022, vai tentar levantar a taça pela primeira vez neste ano.
Em Copas, o atacante tem 13 jogos, oito gols e quatro assistências. Agora, o atleta se prepara para a estreia da Seleção Brasileira na competição, que acontecerá no dia 13 de junho, contra Marrocos.
Confira numeração completa do Brasil na Copa de 2026:
- Alisson
- Wesley
- Gabriel Magalhães
- Marquinhos
- Casemiro
- Alex Sandro
- Vini Jr
- Bruno Guimarães
- Matheus Cunha
- Neymar
- Raphinha
- Weverton
- Danilo
- Bremer
- Léo Pereira
- Douglas Santos
- Fabinho
- Danilo Santos
- Endrick
- Lucas Paquetá
- Luiz Henrique
- Gabriel Martinelli
- Ederson
- Ibañez
- Igor Thiago
- Rayan
Leia Também:
Amistoso contra o Panamá
A Seleção Brasileira vai receber o Panamá neste domingo, 31, na última partida Canarinha no país antes de viajar para os Estados Unidos para participação na Copa do Mundo. O amistoso acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30.
Para o duelo, o técnico Carlo Ancelotti contará com:
- Alisson;
- Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro;
- Casemiro e Bruno Guimarães;
- Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Júnior.
A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo, na televisão fechada pelo SporTV, no streaming pelo Globoplay e no YouTube pela GETV.
Próximos jogos do Brasil
Os craques brasileiros viajam para os Estados Unidos na segunda-feira, 1, às 20h. Já em solo estadunidense, no dia 6, o time canarinho se despede dos amistosos em confronto contra o Egito.
Na Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11, o Brasil integra o Grupo C e realiza a estreia contra o Marrocos, no dia 13. Haiti e Escócia completam a chave.