Sem Suárez, Uruguai aposta em 'brasileiros' para a Copa; veja lista

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A convocação do Uruguai para a Copa do Mundo trouxe uma ausência que rapidamente virou assunto entre os torcedores. Mesmo após se colocar à disposição para disputar o torneio, Luis Suárez não apareceu entre os 26 nomes escolhidos por Marcelo Bielsa para representar a Celeste no Mundial.

O técnico argentino divulgou a lista definitiva neste fim de semana e manteve sua aposta em um grupo mais jovem, deixando de fora o maior artilheiro da história da seleção uruguaia.

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Suárez fica fora dos planos de Bielsa

Ídolo histórico do Uruguai, Luis Suárez chegou a manifestar publicamente o desejo de disputar mais uma Copa do Mundo.

Apesar disso, Bielsa optou por seguir a linha adotada desde que assumiu a seleção, priorizando intensidade física e renovação do elenco.

Com a decisão, Darwin Núñez assume de vez o protagonismo no setor ofensivo e chega ao torneio como principal referência do ataque uruguaio.

Uruguai bate recorde com atletas do futebol brasileiro



Além da ausência de Suárez, outro dado chamou atenção na convocação.

Pela primeira vez na história, o Uruguai disputará uma Copa do Mundo com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro, estabelecendo um novo recorde da seleção em Mundiais.

Entre os convocados estão Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta e Nicolás De La Cruz, do Flamengo, Joaquín Piquerez e Emiliano Martínez, do Palmeiras, Agustín Canobbio, do Fluminense, além de outros atletas que passaram recentemente por clubes brasileiros.

O número reforça a crescente influência do futebol nacional na formação do elenco uruguaio.

Veja os convocados para a Copa

Goleiros

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

Defensores

Guillermo Varela

Ronald Araújo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

Meio-campistas

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Agustín Canobbio

Juan Manuel Sanabria

Giorgian De Arrascaeta

Nicolás De La Cruz

Rodrigo Zalazar

Facundo Pellistri

Maximiliano Araújo

Brian Rodríguez

Atacantes

Rodrigo Aguirre

Federico Viñas

Darwin Núñez

Celeste terá grupo complicado no Mundial

A caminhada uruguaia na Copa promete ser desafiadora desde a primeira fase.

A equipe comandada por Bielsa terá pela frente a Espanha, além dos confrontos contra Cabo Verde e Arábia Saudita.

Com um elenco que mistura atletas experientes e jovens destaques do futebol internacional, a Celeste tentará mostrar que segue entre as seleções mais competitivas do cenário mundial e sonha em fazer uma campanha de destaque no torneio.