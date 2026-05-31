Último teste do Brasil antes da Copa tem surpresa no ataque; veja escalação

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Carlo Ancelotti promoveu uma mudança que chamou atenção na escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Panamá, neste domingo, 31, no Maracanã. O treinador italiano confirmou Luiz Henrique entre os titulares e definiu a equipe que fará o último teste em solo brasileiro antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva realizada neste sábado, 30, na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador italiano confirmou a formação titular que entrará em campo no Rio de Janeiro.



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Veja a escalação da Seleção

O Brasil começará a partida com:

Alisson

Wesley

Bremer

Léo Pereira

Alex Sandro

Casemiro

Bruno Guimarães

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Raphinha

Vini Jr.

A principal novidade é a presença de Luiz Henrique entre os titulares. O atacante já vinha sendo testado por Ancelotti nos treinamentos realizados ao longo da semana.

Ancelotti destaca clima positivo na preparação

Durante a entrevista, o comandante da Seleção demonstrou satisfação com o trabalho realizado desde o início da preparação para o Mundial.

Segundo ele, o ambiente encontrado na Granja Comary tem contribuído para o desenvolvimento da equipe.

“O dia a dia é de felicidade. Estou feliz por estar aqui me preparando para uma Copa do Mundo, com uma equipe forte, jogadores sérios e profissionais. Até agora a preparação tem sido muito boa. Temos tempo para nos preparar bem. O ambiente é bom, bonito, limpo, animado. É uma grande oportunidade para todos fazermos algo importante para este país”, afirmou.

Ancelotti também indicou que pretende utilizar todos os atletas disponíveis durante o amistoso.

“Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio. Amanhã vão jogar todos”, comentou.

Treinador aprova mudanças nas regras da Copa



Na sexta-feira, 29, a delegação brasileira participou de uma palestra conduzida pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

O encontro teve como objetivo apresentar aos jogadores e à comissão técnica as mudanças previstas pela Fifa para a Copa do Mundo, incluindo ajustes nos protocolos do VAR, substituições e reposições de bola.

Ancelotti elogiou as novidades e afirmou que as alterações podem contribuir para tornar as partidas mais dinâmicas.

“O que a Fifa está estipulando como nova regra é bonito para o futebol. Evitar perda de tempo e simulação. Ontem falamos com o grupo de arbitragem da CBF que explicou todas as regras, são muito boas para ter o jogo fluído. Para nós, é importante”, disse.

Amistoso servirá para observar opções

A comissão técnica pretende aproveitar os amistosos preparatórios para avaliar diferentes formações antes do início da Copa.

Nos treinamentos realizados na Granja Comary, Ancelotti precisou lidar com algumas ausências importantes. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli não participaram das atividades por estarem envolvidos na final da Champions League.

Entre os reservas testados pelo treinador apareceram nomes como Endrick, Igor Thiago, Lucas Paquetá, Rayan e Fabinho, que chegou a ser utilizado improvisado no setor defensivo durante parte dos trabalhos.

Neymar segue fora dos planos

O único desfalque confirmado entre os convocados já apresentados em Teresópolis é Neymar.

O atacante continua em tratamento de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita e está fora dos amistosos contra Panamá e Egito.

Além disso, o camisa 10 também não terá condições de atuar na estreia da Seleção na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, diante de Marrocos.