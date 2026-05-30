COPA DO MUNDO
CBF define numeração da Seleção para a Copa; confira cada camisa
Camisa 10 volta para Neymar, enquanto Matheus Cunha herda a 9
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado a numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque da lista é o retorno de Neymar à camisa 10, número que volta a vestir após ficar dois anos e meio longe das convocações da equipe nacional.
Outra definição aguardada era a da camisa 9, que ficará com Matheus Cunha durante o Mundial.
Neymar volta a vestir a camisa mais emblemática da Seleção
Símbolo histórico do futebol brasileiro, a camisa 10 retorna às mãos de Neymar para a disputa da Copa do Mundo. O atacante reassume o número após seu retorno à Seleção e será uma das principais referências técnicas da equipe no torneio.
Já Vinícius Júnior usará a camisa 7, repetindo a numeração que veste no Real Madrid. Raphinha, por sua vez, ficará com a tradicional camisa 11.
Endrick recebe a 19 e jovens ganham espaço
Entre os atletas mais jovens do elenco, Endrick aparece com a camisa 19. Já Rayan, uma das novidades da convocação, vestirá o número 26.
A lista também confirma a presença de nomes experientes como Casemiro, Marquinhos, Alisson e Danilo, que chegam ao torneio como algumas das lideranças do grupo brasileiro.
Confira a numeração completa da Seleção
- Alisson
- Wesley
- Gabriel Magalhães
- Marquinhos
- Casemiro
- Alex Sandro
- Vini Jr
- Bruno Guimarães
- Matheus Cunha
- Neymar
- Raphinha
- Weverton
- Danilo
- Bremer
- Léo Pereira
- Douglas Santos
- Fabinho
- Danilo Santos
- Endrick
- Lucas Paquetá
- Luiz Henrique
- Gabriel Martinelli
- Ederson
- Ibañez
- Igor Thiago
- Rayan
Brasil faz amistosos antes da estreia
Antes de entrar em campo pela Copa do Mundo, a Seleção ainda terá dois compromissos preparatórios.
O primeiro acontece neste domingo, às 18h30, no Maracanã, diante do Marrocos. Na sequência, a equipe encara o Egito em amistoso marcado para o próximo sábado, já nos Estados Unidos.
A estreia brasileira no Mundial está marcada para o dia 13, quando a equipe enfrenta Marrocos em busca dos primeiros pontos na competição.