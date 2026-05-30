HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

CBF define numeração da Seleção para a Copa; confira cada camisa

Camisa 10 volta para Neymar, enquanto Matheus Cunha herda a 9

Iarla Queiroz
CBF divulga numeração oficial da Seleção - Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado a numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque da lista é o retorno de Neymar à camisa 10, número que volta a vestir após ficar dois anos e meio longe das convocações da equipe nacional.

Outra definição aguardada era a da camisa 9, que ficará com Matheus Cunha durante o Mundial.

Neymar volta a vestir a camisa mais emblemática da Seleção

Símbolo histórico do futebol brasileiro, a camisa 10 retorna às mãos de Neymar para a disputa da Copa do Mundo. O atacante reassume o número após seu retorno à Seleção e será uma das principais referências técnicas da equipe no torneio.

Já Vinícius Júnior usará a camisa 7, repetindo a numeração que veste no Real Madrid. Raphinha, por sua vez, ficará com a tradicional camisa 11.

Endrick recebe a 19 e jovens ganham espaço

Entre os atletas mais jovens do elenco, Endrick aparece com a camisa 19. Já Rayan, uma das novidades da convocação, vestirá o número 26.

A lista também confirma a presença de nomes experientes como Casemiro, Marquinhos, Alisson e Danilo, que chegam ao torneio como algumas das lideranças do grupo brasileiro.

Confira a numeração completa da Seleção

  1. Alisson
  2. Wesley
  3. Gabriel Magalhães
  4. Marquinhos
  5. Casemiro
  6. Alex Sandro
  7. Vini Jr
  8. Bruno Guimarães
  9. Matheus Cunha
  10. Neymar
  11. Raphinha
  12. Weverton
  13. Danilo
  14. Bremer
  15. Léo Pereira
  16. Douglas Santos
  17. Fabinho
  18. Danilo Santos
  19. Endrick
  20. Lucas Paquetá
  21. Luiz Henrique
  22. Gabriel Martinelli
  23. Ederson
  24. Ibañez
  25. Igor Thiago
  26. Rayan

Brasil faz amistosos antes da estreia

Antes de entrar em campo pela Copa do Mundo, a Seleção ainda terá dois compromissos preparatórios.

O primeiro acontece neste domingo, às 18h30, no Maracanã, diante do Marrocos. Na sequência, a equipe encara o Egito em amistoso marcado para o próximo sábado, já nos Estados Unidos.

A estreia brasileira no Mundial está marcada para o dia 13, quando a equipe enfrenta Marrocos em busca dos primeiros pontos na competição.

