Ancelotti desafia tabu no Maracanã em adeus da Seleção

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Antes de viajar aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira realiza, neste domingo, 31, o seu último amistoso em solo nacional. Os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o Panamá, a partir das 18h, no mítico estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O principal palco do futebol brasileiro, que vive no imaginário dos apaixonados pelo esporte em todo o mundo, já foi espaço de momentos memoráveis, mas também costuma ser, em menor grau, uma espécie de "fantasma" para a Seleção.

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Das últimas vezes que foi escolhido para sediar o último jogo amistoso do país antes de disputar uma edição do Mundial, o Maracanã não trouxe sorte ao Brasil, posteriormente, em Mundiais. A derradeira vez que isso aconteceu foi em 1998.

No dia 24 de abril daquele ano, antes de viajar para a França, a Seleção, então comandada por Mário Jorge Lobo Zagallo, perdeu de 1x0 para a Argentina, gol de Cláudio Lopez. A partida acabou com muitas vaias para aquela equipe que, em terras europeias, acabou ficando com o vice-campeonato, perdendo para os donos da casa.

Oito anos antes, a despedida também foi no Maracanã. No dia 13 de maio de 1990, empate com a extinta Alemanha Oriental, por 3 a 3. A desconfiança que pairava sobre aquela equipe comandada por Sebastião Lazaroni se confirmou. Na Copa da Itália, eliminação nas oitavas de final para a Argentina e volta mais cedo para casa.

Só deu título em 1970

Em outras quatro oportunidades, o mítico estádio serviu como despedida da Seleção antes de começar a preparação para a Copa do Mundo. Foram três vitórias e um empate:

Brasil 2 x 0 Paraguai (12/05/1974) - amistoso pré-Copa de 1974 ( Brasil 4º lugar no Mundial da Alemanha );

); Brasil 1 x 0 Áustria (29/04/1970) - amistoso pré-Copa de 1970 ( Brasil campeão no Mundial do México );

); Brasil 2 x 2 Tchecoslováquia (15/06/1966) - amistoso pré-Copa de 1966 ( Brasil eliminado na primeira fase no Mundial da Inglaterra );

); Brasil 2 x 0 Millonarios/COL (09/05/1954) - amistoso pré-Copa de 1954 ( Brasil eliminado nas quartas de final no Mundial da Suíça ).

Retrospecto geral

Em 118 jogos no Maracanã, o Brasil acumula 84 vitórias, 24 empates e 10 derrotas, aproveitamento de 77,97%. O ataque marcou 285 gols e a defesa sofreu 83.

O maior artilheiro da Seleção no estádio é Pelé, com 29 gols marcados. Em segundo lugar aparece Zico, com 16 gols. Completam o top-5 Rivellino (15 gols), Jairzinho (12) e Tostão (12).

O que vem depois?

Os jogadores brasileiros e a comissão técnica viajam para os Estados Unidos na segunda-feira, 1, às 20h. Já em solo estadunidense, no dia 6, o time canarinho se despede dos amistosos em confronto contra o Egito.

Na Copa do Mundo, o Brasil integra o Grupo C e realiza a estreia contra o Marrocos, no dia 13. Haiti e Escócia completam a chave.