Bahia no G-6 e Vitória em alerta: veja situação na pausa para a Copa

O Campeonato Brasileiro será paralisado para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e só retornará no fim de julho, para a última rodada do primeiro turno da competição. Após o encerramento da 18ª rodada, neste domingo, 31, veja como ficaram as situações de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória durante a pausa.



Após voltar a vencer depois de oito jogos sem triunfos na temporada, ao superar o Botafogo, o Esquadrão passará o período de paralisação dentro do G-6 da Série A, ocupando a sexta posição, com 26 pontos conquistados. O Tricolor contou ainda com a ajuda de um velho algoz: o Remo venceu o São Paulo e impediu que a equipe baiana caísse para a sétima colocação durante a pausa do campeonato.



Com o resultado, o Tricolor de Aço está a três pontos do quinto colocado, o Red Bull Bragantino, mas tem um jogo a menos que a equipe paulista. Diante do cenário atual, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo na probabilidade de classificação do Bahia para a Libertadores, registrando 28,4% de chances de disputar a competição continental na próxima temporada.



Já o Leão da Barra foi derrotado pelo Santos e caiu para a 13ª posição na tabela de classificação. Com os mesmos 22 pontos que tinha antes do início da rodada, o Rubro-Negro foi ultrapassado por Corinthians e Atlético-MG, que venceram seus respectivos adversários e chegaram aos 24 pontos.

Com o resultado, o Vitória se afastou da zona de classificação para a Libertadores. A equipe está agora a sete pontos do Bragantino, primeiro clube dentro da faixa de classificação para a competição continental, e a apenas dois pontos do Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Por isso, a UFMG reduziu a probabilidade de o Leão disputar a Libertadores para 12,3% e elevou a chance de rebaixamento para 13,6%. Vale ressaltar que, assim como o rival, o Rubro-Negro também tem um jogo a menos.

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Bahia de férias e Vitória de olho em decisão

Após o encerramento da rodada, o Bahia concedeu férias ao elenco tricolor, com retorno das atividades no CT Evaristo de Macedo previsto para o dia 22 de junho.



Já o Vitória segue trabalhando com foco na final da Copa do Nordeste. O Leão da Barra entra em campo nesta terça-feira, 2, às 21h, no Castelão, em Fortaleza, diante do Fortaleza. A partida de volta será disputada no próximo sábado, 6, no Barradão, quando será decidido o título do Nordestão.