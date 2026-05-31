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HOME > esportes > E.C.BAHIA

DE MALAS PRONTAS

Reforço de R$ 56 milhões do Bahia se despede do Rosário Central

Acertado com o Bahia, o atacante Alejo Véliz fez sua despedida do Rosario Central nas redes sociais

Téo Mazzoni
Por
Alejo Véliz dá adeus ao Rosario antes de reforçar o Bahia
Alejo Véliz dá adeus ao Rosario antes de reforçar o Bahia - Foto: MARCELO MANERA / AFP

De malas prontas para reforçar o Esporte Clube Bahia, Alejo Véliz fará, neste domingo, 31, sua última partida com a camisa do Rosario Central, da Argentina. Emprestado ao clube argentino até o fim de junho pelo Tottenham, da Inglaterra, o atacante utilizou as redes sociais para se despedir da equipe que o revelou para o futebol antes de seu último jogo.

Em publicação no Instagram, Véliz agradeceu pelo carinho recebido do Rosario Central e de seus torcedores, afirmando que o apoio foi fundamental para que ele “voltasse a ser ele mesmo”. Além disso, o atacante argentino ressaltou que seu coração está repleto de felicidade por ter feito de tudo para defender a camisa do clube de seu coração.

“Minha casa, minha família, meu lugar no mundo. Obrigado por tanto carinho e por terem feito com que eu voltasse a ser eu mesmo. Meu coração está repleto de felicidade e mais do que tranquilo porque fiz de tudo e mais um pouco para poder defender a camisa mais linda de todas”, escreveu o jogador.

Na sequência, Véliz garantiu que sua trajetória com o Rosario Central ainda terá novos capítulos.

Obrigado por tudo. Essa história continuará

Alejo Véliz - novo atacante do Bahia

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No dia que marcará sua despedida do clube, em partida contra o Estudiantes, às 15h30, pela Copa Argentina, o Rosario Central também publicou uma mensagem para o camisa 9, deixando as portas abertas para um possível retorno no futuro: Obrigado por tudo, Alejo. As portas estarão sempre abertas”, escreveu o clube.

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Veja:

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Um post compartilhado por Rosario Central (@rosariocentral)

Alejo Véliz chegará ao Bahia em julho, após o término do contrato de empréstimo com o Rosario Central. O atacante argentino foi adquirido pelo Tricolor por cerca de R$ 56 milhões junto ao Tottenham e assinou vínculo válido até o fim de 2030.

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Alejo Véliz Esporte Clube Bahia mercado da bola

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