PAREDÃO!
Após dois meses fora, Ronaldo explica volta antecipada ao Bahia
Goleiro voltou antes do prazo inicialmente previsto
O goleiro Ronaldo teve um retorno em grande estilo ao time do Esporte Clube Bahia. Após ficar cerca de dois meses afastado por lesão, o arqueiro voltou a atuar justamente no triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo, neste sábado, 30, na Arena Fonte Nova, resultado que colocou fim à sequência de oito partidas sem vitórias do Tricolor.
Inicialmente, a expectativa era de que o goleiro só estivesse novamente à disposição após a pausa para a Copa do Mundo. No entanto, a situação do setor mudou nas últimas semanas. Com a grave lesão de Léo Vieira e a saída iminente de João Paulo, que não permanecerá no clube após o término do empréstimo, Ronaldo foi acionado para reassumir a posição.
Mesmo retornando antes do prazo inicialmente previsto, o camisa 96 garantiu que o processo de recuperação foi respeitado e que não houve qualquer precipitação para colocá-lo novamente em campo.
“Tudo foi feito de uma forma muito leve. Hoje pude retornar em um jogo importante, um jogo difícil, e, graças a Deus, me senti muito bem. Acho que passei um pouco disso também para todo mundo que assistiu à partida”, afirmou.
Não foi uma volta precipitadaRonaldo - golerio do Bahia
Além da boa atuação diante do Botafogo, Ronaldo revelou que já imaginava um retorno positivo quando iniciou a reta final de sua recuperação. Segundo ele, a confiança transmitida pelas pessoas que participaram do processo foi fundamental para que voltasse em condições de ajudar a equipe.
“Cara, vou ser bem sincero para você: eu imaginava voltar muito bem e voltar com um triunfo. Eu me preparei muito para isso. Não queria ter sofrido tanto, mas estava muito confiante. As pessoas que estiveram comigo no dia a dia dessa recuperação me deram muita confiança. Até brincavam: 'Pô, você vai voltar no momento certo, na hora certa'”, declarou o goleiro.
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Além de celebrar o retorno aos gramados e o fim do jejum de vitórias, Ronaldo também projetou o que espera do Bahia para a sequência da temporada. Na avaliação do goleiro, o elenco precisa deixar para trás as frustrações acumuladas no primeiro semestre, especialmente as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, para focar na disputa do Campeonato Brasileiro.
acho que temos que deixar um pouco para trás, principalmente as eliminações precoces. Copa do Brasil e Libertadores não têm como voltar atrásafirmou - Ronaldo
"Isso precisa ficar para trás porque o segundo semestre será de suma importância para nós. Temos todo o Campeonato Brasileiro pela frente e apenas o Campeonato Brasileiro. Precisamos dar uma resposta e buscar uma posição entre os primeiros colocados para conquistar uma vaga direta na Libertadores", garantiu o goleiro.
Com a vitória sobre o Botafogo, o Bahia encerrou o período antes da pausa para a Copa do Mundo com um resultado positivo e ganhou fôlego na tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 6ª posição, com 26 pontos conquistados.