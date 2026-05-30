Após dois meses fora, Ronaldo explica volta antecipada ao Bahia

O goleiro Ronaldo teve um retorno em grande estilo ao time do Esporte Clube Bahia. Após ficar cerca de dois meses afastado por lesão, o arqueiro voltou a atuar justamente no triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo, neste sábado, 30, na Arena Fonte Nova, resultado que colocou fim à sequência de oito partidas sem vitórias do Tricolor.



Inicialmente, a expectativa era de que o goleiro só estivesse novamente à disposição após a pausa para a Copa do Mundo. No entanto, a situação do setor mudou nas últimas semanas. Com a grave lesão de Léo Vieira e a saída iminente de João Paulo, que não permanecerá no clube após o término do empréstimo, Ronaldo foi acionado para reassumir a posição.

Mesmo retornando antes do prazo inicialmente previsto, o camisa 96 garantiu que o processo de recuperação foi respeitado e que não houve qualquer precipitação para colocá-lo novamente em campo.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Tudo foi feito de uma forma muito leve. Hoje pude retornar em um jogo importante, um jogo difícil, e, graças a Deus, me senti muito bem. Acho que passei um pouco disso também para todo mundo que assistiu à partida”, afirmou.

Não foi uma volta precipitada Ronaldo - golerio do Bahia

Além da boa atuação diante do Botafogo, Ronaldo revelou que já imaginava um retorno positivo quando iniciou a reta final de sua recuperação. Segundo ele, a confiança transmitida pelas pessoas que participaram do processo foi fundamental para que voltasse em condições de ajudar a equipe.



“Cara, vou ser bem sincero para você: eu imaginava voltar muito bem e voltar com um triunfo. Eu me preparei muito para isso. Não queria ter sofrido tanto, mas estava muito confiante. As pessoas que estiveram comigo no dia a dia dessa recuperação me deram muita confiança. Até brincavam: 'Pô, você vai voltar no momento certo, na hora certa'”, declarou o goleiro.







Além de celebrar o retorno aos gramados e o fim do jejum de vitórias, Ronaldo também projetou o que espera do Bahia para a sequência da temporada. Na avaliação do goleiro, o elenco precisa deixar para trás as frustrações acumuladas no primeiro semestre, especialmente as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, para focar na disputa do Campeonato Brasileiro.

acho que temos que deixar um pouco para trás, principalmente as eliminações precoces. Copa do Brasil e Libertadores não têm como voltar atrás afirmou - Ronaldo

"Isso precisa ficar para trás porque o segundo semestre será de suma importância para nós. Temos todo o Campeonato Brasileiro pela frente e apenas o Campeonato Brasileiro. Precisamos dar uma resposta e buscar uma posição entre os primeiros colocados para conquistar uma vaga direta na Libertadores", garantiu o goleiro.



Com a vitória sobre o Botafogo, o Bahia encerrou o período antes da pausa para a Copa do Mundo com um resultado positivo e ganhou fôlego na tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 6ª posição, com 26 pontos conquistados.