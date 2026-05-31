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MERCADO DA BOLA

Ceni revela perfil de reforços que o Bahia busca no mercado

Com a janela se aproximando, o treinador explicou os critérios utilizados pelo Bahia

Téo Mazzoni
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Comandante tricolor detalhou o perfil de jogadores monitorados pelo Grupo City para fortalecer o elenco.
Comandante tricolor detalhou o perfil de jogadores monitorados pelo Grupo City para fortalecer o elenco. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após o triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o Botafogo neste sábado, 30, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni detalhou o perfil de contratações buscado pelo clube para a próxima janela de transferências, que será aberta em 20 de julho e permanecerá vigente até 11 de setembro.

Durante a entrevista coletiva concedida após a partida, o comandante tricolor explicou que existe um "padrão de jogadores" definido pelo Bahia em conjunto com o Grupo City — conglomerado que detém 90% da SAF do clube. Segundo ele, a prioridade é por atletas jovens, com potencial de desenvolvimento e possibilidade de revenda futura.

O treinador também revelou como funciona o processo de prospecção de reforços. De acordo com Ceni, o modelo adotado pelo Grupo City se assemelha ao de uma empresa, com profissionais responsáveis por identificar necessidades, avaliar perfis e monitorar o mercado.

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Sobre contratações e elenco, eles (Grupo City) têm um padrão de jogadores: jovens, com potencial de desenvolvimento e de revenda futura

Rogério Ceni - técnico do Bahia

"Existe um grupo de pessoas que analisa as necessidades diretamente de Manchester, avalia os perfis [...] Você define as características do jogador que precisa, e os scouts fazem o trabalho de observação e avaliação", afirmou o treinador.

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Além disso, Rogério Ceni revelou que tem se reunido com Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia, para discutir possíveis contratações capazes de elevar o nível do elenco tricolor para a sequência da temporada.

A propósito, ao comentar a possível reintegração do goleiro Marcos Felipe ao grupo, em razão da lesão de Léo Vieira e da não permanência de João Paulo, o treinador pode ter indicado uma das prioridades do Bahia para a próxima janela de transferências. Segundo Ceni, mesmo com o retorno do arqueiro ao elenco, o clube segue aberto à possibilidade de contratar outro goleiro para a posição.

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Esporte Clube Bahia mercado da bola Rogério Ceni

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