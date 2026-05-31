Atacante do Botafogo chama gramado da Fonte Nova de "pasto"

O atacante Arthur Cabral demonstrou insatisfação com as condições do gramado da Arena Fonte Nova após a derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Esporte Clube Bahia, na noite deste sábado, 30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Na saída de campo, o centroavante alvinegro classificou o estado do gramado como inadequado para uma partida da elite do futebol nacional e utilizou a expressão "pasto" ao comentar as condições encontradas em Salvador. Durante a entrevista, o jogador comparou o campo da Fonte Nova a outros gramados que têm sido alvo de debates recentes no futebol brasileiro.

Ao justificar sua avaliação, Arthur Cabral mencionou as críticas feitas pelo técnico Fernando Diniz ao gramado do Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo. Na visão do atacante, existe uma contradição nas cobranças feitas sobre determinados tipos de piso, especialmente quando gramados naturais também apresentam problemas.

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Aí a gente vem jogar aqui (Arena Fonte Nova) e encontra um pasto Arthur Cabral - atacante do Botafogo



O atacante também aproveitou para defender uma discussão mais ampla sobre a qualidade dos campos utilizados na Série A. Segundo ele, as críticas direcionadas aos gramados sintéticos perdem força quando clubes da principal divisão do país ainda oferecem superfícies consideradas inadequadas para a prática do futebol.

"Acho que a gente precisa deixar a hipocrisia de lado e cobrar o que é certo, e não apenas o que nos favorece. Vejo que a maioria das pessoas cobra apenas aquilo que beneficia a si mesma. Não. A gente tem que cobrar o que está errado", afirmou.

Em tom contundente, Arthur Cabral voltou a questionar as condições da Arena Fonte Nova e afirmou que um clube da dimensão do Bahia deveria oferecer uma estrutura melhor para a realização de partidas do Brasileirão.