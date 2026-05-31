Preocupa para a final? Jair Ventura avalia lesão de Baralhas

A derrota do Esporte Clube Vitória para o Santos, por 3 a 1, neste sábado, 30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe uma preocupação extra para o técnico Jair Ventura. Durante a partida, o volante Gabriel Baralhas deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores na parte posterior da coxa e passou a ser dúvida para a decisão da Copa do Nordeste.



Titular absoluto e um dos principais nomes da equipe na temporada, Baralhas precisou ser substituído aos 26 minutos da etapa inicial após sentir o problema físico. Após o apito final, Jair Ventura admitiu preocupação com a situação do jogador e destacou que o departamento médico rubro-negro já lida com outros casos importantes no elenco.

Preocupa. Ele (Gabriel Baralhas), Nathan [Mendes], Ramon, todos os jogadores que vocês não estão vendo no campo. Mas temos que nos reinventar. Arcanjo também não jogou, é a sequência de jogos, não tem jeito Jair Ventura - técnico do Vitória

"Vai ter cada vez mais perda de jogador, os jogos são muito intensos. Muitos casos nem são musculares: Nathan, Ramon. Mas se a gente colocasse só os meninos para jogar, talvez, não estivéssemos vivos nas três competições. É o preço a se pagar pelo nosso sucesso. Vamos ter que passar por cima disso tudo para alcançar os objetivos”, afirmou o treinador vermelho e preto.





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Além de Baralhas, o comandante citou as ausências de Nathan Mendes, Ramon e Lucas Arcanjo como reflexo do desgaste provocado pela intensa sequência de partidas disputadas pelo clube ao longo da temporada.

Agora, o Vitória volta suas atenções para a final da Copa do Nordeste. Embora tenha encerrado sua participação antes da pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo, o Leão da Barra ainda tem dois compromissos decisivos pela frente.

O primeiro confronto contra o Fortaleza será disputado nesta terça-feira, 2, às 21h, no Estádio Castelão. Já a partida de volta, que definirá o campeão regional, acontecerá no Barradão. A presença de Gabriel Baralhas nos duelos decisivos, contudo, segue como uma incógnita e dependerá da evolução do quadro clínico do volante nos próximos dias.