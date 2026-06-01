Protagonismo das joias da base depende de saídas no Bahia; entenda

O técnico Rogério Ceni explicou o motivo da baixa recorrência das joias da base no time principal do Esporte Clube Bahia. Neste sábado, 30, durante entrevista coletiva após o triunfo sobre o Botafogo, o treinador afirmou que tem como objetivo dar mais espaço aos jovens, mas garantiu que, para que eles tenham protagonismo, é preciso que ocorram saídas no elenco profissional.



Questionado sobre a possibilidade de os Pivetes de Aço surgirem como reforços após a pausa do Campeonato Brasileiro, uma vez que não faz parte do perfil do Grupo City realizar grandes investimentos na janela do meio do ano, o comandante tricolor afirmou que ainda não vê os garotos prontos para ocupar espaço de forma consistente na equipe principal. A declaração vai de encontro ao que havia dito anteriormente, quando classificou os jovens da base como o "maior reforço" da temporada.

Eles (os Pivetes de Aço) não são a solução do problema Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ceni reforçou que acompanha os jovens de perto e costuma assistir às partidas do Sub-20 no CT Evaristo de Macedo. O treinador citou Kauê Furquim, Ruan Pablo, David Martins, Caio Suassuna e Dell como os atletas com quem mantém maior contato, mas destacou a dificuldade de oferecer oportunidades a jogadores de 17 e 18 anos quando há atletas mais experientes e consolidados à disposição.



"Porque, se eu tenho um garoto de 17 ou 18 anos e tenho jogadores já prontos, mais velhos, é difícil administrar e deixar um jogador com uma carreira consolidada fora em detrimento desses", enfatizou o treinador.





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Na sequência, Rogério Ceni voltou a defender que, para ampliar o espaço dos jovens, será necessário que haja movimentações no elenco principal.

Para que eles tenham mais protagonismo, nós precisamos que haja uma saída ou outra para que eles ganhem mais espaço Ceni - treinador do Bahia

Apesar da cautela adotada no processo de transição dos Pivetes de Aço, o técnico do Bahia ressaltou que pretende aproveitar a paralisação do calendário do futebol brasileiro para aproximar ainda mais os atletas da base do elenco profissional. Segundo ele, o clube não pode abrir mão desse trabalho, já que um dos principais objetivos do Bahia e do Grupo City é a formação e valorização de jovens talentos.

Alguns jogadores tendem a ser incorporados Rogério Ceni - comandante tricolor

A propósito, apesar da postura cuidadosa em relação à utilização dos jovens, Rogério Ceni reconheceu a evolução de Caio Suassuna, um dos destaques recentes da base tricolor: "Ele está crescendo, vai ter mais oportunidades. O Caio é uma grata surpresa, finaliza bem. Ele tende a estar junto com a gente."