Ex-Vitória é convocado e vai jogar a Copa do Mundo pelo Equador
Atacante de 28 anos teve passagem apagada no Leão da Barra
Um velho conhecido da torcida do Esporte Clube Vitória foi convocado pelo Equador para a Copa do Mundo 2026. Atacante do Huracán, da Argentina, Jordy Caicedo foi um dos 26 jogadores selecionados para o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
O atleta de 28 anos acumula convocações para a seleção equatoriana desde 2021, tendo representado seu país na Copa América daquela temporada.
Caicedo foi selecionado para as últimas duas Datas Fifa e esteve em campo nos amistosos contra Holanda, em março, e Arábia Saudita, no último sábado, 30.
Fase goleadora
Vivendo temporada artilheira durante período de empréstimo ao Huracán, Jordy Caicedo marcou oito gols em 17 jogos até o momento. Ele pertence ao Atlas, do México, mas já atua distante de terras mexicanas em sua segunda temporada consecutiva.
Caicedo esteve emprestado ao Sporting Gijón, da Espanha, antes de chegar pela primeira vez ao futebol argentino.
Trajetória
A sua primeira experiência da carreira fora do futebol equatoriano, inclusive, foi vivida no Vitória. Contratado em 2019 por R$ 3 milhões, o jogador recebeu status de grande contratação, mas não engrenou pelo clube baiano.
Ele participou de 44 jogos pelo Rubro-Negro e chegou a marcar nove gols graças à alguns bons momentos, mas não teve grande destaque e ainda terminou sua última temporada machucado.
No início de 2021, contudo, o centroavante pediu rescisão contratual junto à Fifa e o Vitória foi condenado a pagar R$ 4 milhões de reais em meio à então grave crise financeira do clube.
Convocados do Equador para a Copa do Mundo 2026
- Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias) e Gonzalo Valle (LDU)
- Defensores: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk) e Ángelo Preciado (Atlético-MG)
- Meio-campistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético-MG), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland)
- Atacantes: Alan Minda (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)