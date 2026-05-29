Ex-Vitória, Thiago Carpini “joga a obrigação” do título ao rubro-negro

Na grande final da Copa do Nordeste de 2026, o Esporte Clube Vitória vai enfrentar o Fortaleza, comandado por um velho conhecido da torcida rubro-negra: Thiago Carpini. O treinador, que agora defende as cores azul, vermelha e branca, afirmou durante coletiva após a classificação do clube cearense à decisão da competição que o favoritismo do título é todo do Leão da Barra, transferindo a responsabilidade para a equipe do técnico Jair Ventura.



Segundo Thiago Carpini, o Vitória, por disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e pelo nível de investimento, está à frente do Fortaleza, que, conforme dito pelo próprio treinador, “está em outra prateleira” do futebol brasileiro neste momento. Por isso, ele colocou sobre o Rubro-Negro baiano a obrigação de fazer o resultado nas duas partidas da final do Nordestão.

A responsabilidade é toda do Vitória Thiago Carpini - técnico do Fortaleza

"A responsabilidade é toda do Vitória de fazer o resultado nos dois jogos, pelo nível que vem jogando, pelo nível de Série A, pelo nível de investimento. Momentaneamente nós estamos, nesses quesitos, em outra prateleira, e a gente precisa entender isso", analisou Carpini.





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Favorito ou não, o Vitória enfrenta o Fortaleza em busca do pentacampeonato — que, para Fábio Mota, será o hexa — da Copa do Nordeste, após 16 anos sem conquistar o título da competição regional.



Os jogos serão realizados nos dias 2 e 6 de junho, na próxima terça-feira e sábado, com horários ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida de ida acontecerá em Fortaleza (CE), no Castelão, enquanto o confronto decisivo será disputado com mando de campo do Vitória, no Barradão.