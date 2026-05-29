Vitória perde para o Atlético-MG e cai na Copa do Brasil Feminina

O Esporte Clube Vitória está fora da Copa do Brasil Feminina. Na tarde desta quarta-feira, 28, as Leoas da Barra foram derrotadas pelo Atlético Mineiro por 3 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e acabaram eliminadas na terceira fase da competição nacional.



A partida começou movimentada e com emoção logo nos primeiros minutos. Empurrado pela torcida, o Atlético Mineiro abriu o placar antes mesmo do relógio completar um minuto de jogo. Pimenta aproveitou a oportunidade e colocou as Vingadoras em vantagem ainda no início do confronto.



Demonstrando poder de reação, o Vitória chegou ao empate pouco depois com Mari Pires, que balançou as redes e recolocou a equipe baiana na briga pela classificação.



No entanto, na etapa complementar, o clube mineiro conseguiu assumir o controle da partida. Thalita marcou o segundo gol das donas da casa e deixou o Atlético novamente à frente do placar. Já na reta final do duelo, Pimenta voltou a aparecer decisiva, anotou mais um gol e sacramentou a vitória atleticana por 3 a 1.





Para o confronto, o técnico Anderson Magalhães escalou o Vitória com Lorrana no gol; Vanessa Pipoca, Raiani e Monik formando o sistema defensivo; Larisse, Lanny, Vik Moura, Mari Pires e Joicy Garcez compondo o meio-campo; além de Sheilinha e Milena Monteiro no setor ofensivo. Durante a partida, Karol Lins, Buga, Milena Bispo, Geicy e Liriel também foram acionadas.



Com a eliminação no torneio mata-mata, as Leoas voltam agora o foco para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe baiana retorna aos gramados no próximo dia 16 de junho, às 15h, quando encara o Botafogo, no Barradão, em partida atrasada da sétima rodada da competição nacional.



O momento do Vitória na Série A feminina segue delicado. O clube ocupa atualmente a última colocação da tabela, somando apenas três pontos após 11 partidas disputadas.