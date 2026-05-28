Vitória alcança marca de 50 mil sócios e já almeja nova meta; confira

O Esporte Clube Vitória anunciou, na noite desta quinta-feira, 28, que atingiu a marca de 50 mil sócios, maior número já registrado na história do Rubro-Negro Baiano. Na última semana, a diretoria do clube já havia aproveitado o bom momento da equipe para fazer com que o time conseguisse bater a meta de 60 mil sócios.

Como incentivo, o Vitória anunciou o retorno da promoção especial realizada durante o aniversário do clube, no dia 13 de maio. A campanha oferece 25% de desconto para novas adesões e também para a regularização de pendências até o dia 1º de junho.



Após a vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no último sábado, 23, o presidente Fábio Mota convocou a torcida rubro-negra para participar da ação promovida pela diretoria

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Boa fase ajuda

Após duas classificações marcantes, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, o Vitória está em lua de mel com a torcida. O time de Jair Ventura só perdeu três vezes nos últimos 15 jogos, além de manter uma invencibilidade de nove jogos no Barradão.



Neste período, o time eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, vencendo o jogo de volta por 2 a 0 após perder por 2 a 1 no Maracanã e avançando às oitavas de final da competição. Além disso, o time venceu os jogos de ida e volta contra o ABC na Copa do Nordeste, garantindo uma vaga na final do torneio, o que não acontecia desde 2010.

No Campeonato Brasileiro, o Vitória faz a sua melhor campanha desde que retornou à Série A em 2024. Na 17ª rodada, o time já conquistou 22 pontos, quatro a mais que o Santos, time que abre a zona de rebaixamento. O Leão ainda tem um jogo atrasado.