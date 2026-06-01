Titular do Vitória é desfalque confirmado na final da Copa do Nordeste

O Vitória terá que lidar com um desfalque de peso no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza, no Castelão. O volante Gabriel Baralhas foi vetado pelo Departamento Médico do Rubro-Negro e não jogará na primeira partida da decisão da competição regional.

O meio-campista foi substituído durante a derrota por 3 a 1 diante o Santos, no último sábado, 30, e foi diagnosticado com uma lesão muscular na parte posterior da coxa. A informação foi divulgada pelo 'Canal do Dinâmico e confirmada pelo portal A TARDE.

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"Preço a se pagar"

A situação de Baralhas foi comentada pelo técnico Jair Ventura em entrevista coletiva após a derrota contra o Santos. O treinador descreveu o momento de desfalques no Vitória como "o preço a se pagar pelo nosso sucesso".

"Vai ter cada vez mais perda de jogador, os jogos são muito intensos. Muitos casos nem são musculares: Nathan, Ramon. Mas se a gente colocasse só os meninos para jogar, talvez, não estivéssemos vivos nas três competições. É o preço a se pagar pelo nosso sucesso. Vamos ter que passar por cima disso tudo para alcançar os objetivos”, afirmou Jair Ventura.

Vitória e Fortaleza se enfrentam na próxima terça-feira, 1º, às 21h, no Castelão, pela primeira final da Copa do Nordeste. O título vai ser decidido na partida de volta, marcada no próximo sábado, 6, às 16h, no Barradão.