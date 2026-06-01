CBF financia Bamor e TUI em reunião de organizadas na Copa do Mundo

Após serem confirmadas as presenças de Bamor e TUI na Copa do Mundo, a CBF e seus patrocinadores, além de convocarem as torcidas, vão utilizar recursos próprios para viabilizar a presença dessas organizadas na América do Norte, onde acontecerá a competição de seleções.

De acordo com o jornal O Globo, a iniciativa é organizada pelo Movimento Verde e Amarelo (MVA), torcida oficial da Seleção Brasileira. Cerca de 40 organizadas de diferentes regiões do país vão reforçar as arquibancadas nos jogos do Brasil.

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Segundo Luiz Vasco, fundador do MVA, a ideia é fazer uma integração entre as organizadas a partir de um código de ética, deixando a rivalidade de lado.

"Em 2022, saímos da Copa com a certeza de que tínhamos que ter uma conexão maior com as organizadas. Criamos uma área de inclusão e representatividade. O MVA precisava ser mais diverso como o Brasil. Precisamos entrar com cuidado, sem clubismo. É a convocação da seleção, só que da torcida. De forma simples, é colocar para dentro quem quer fazer algo pela seleção", disse Vasco ao O Globo.

O movimento destaca que, embora estes sejam comprados por eles mesmos, os torcedores brasileiros tiveram acesso pela primeira vez aos ingressos populares da Fifa, no valor de 60 dólares (cerca de R$ 300).

Chegada nos EUA

A programação da torcida brasileira começa no dia 11 de junho, com a chegada dos participantes aos Estados Unidos. No dia seguinte, será exibido um grande bandeirão na Times Square, em Nova York, promovido pelo MVA em parceria com uma empresa de apostas.

Já em 13 de junho, acontece o primeiro grande encontro da torcida, com a estreia brasileira no Mundial diante de Marrocos.