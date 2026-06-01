Mas já? Torcida do Vitória esgota ingressos para final do Nordestão

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Casa cheia! O Esporte Clube Vitória comunicou, nesta tarde de segunda-feira, 1º, o esgotamento dos ingressos para o jogo de volta das finais da Copa do Nordeste. O Leão Barra recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, no Estádio Manoel Barradas.

Mesmo restando cinco dias para a partida, a torcida do Vitória já adquiriu todos os lugares disponíveis. A comercialização pela internet foi iniciada após três dias de check-in exclusivo para os sócios do Sou Mais Vitória. As entradas foram todas vendidas em apenas cerca de 17h.

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A expectativa é de estádio lotado e nova quebra de recorde. O maior público em jogos do Rubro-Negro na temporada foi 30.793, capacidade total do Barradão, na vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo. O clube baiano retorna à final do Nordestão após 16 anos.

Jogo de ida

Antes da decisão em Salvador, o Vitória inicialmente enfrenta o Fortaleza nesta terça, 2, às 21h, na Arena Castelão. Caso vença o primeiro duelo, a equipe comandada por Jair Ventura jogaria pelo empate na volta.