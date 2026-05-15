Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Galvão Bueno elogia torcida do Vitória contra Flamengo: "Linda festa"

Narrador repercurtiu classificação do Leão na Copa do Brasil

João Grassi
Por
Galvão Bueno
Galvão Bueno -

A classificação do Esporte Clube Vitória para as oitavas de final da Copa do Brasil, após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, chamou atenção do narrador Galvão Bueno. Ele repercutiu a partida disputada nesta quinta-feira, 14, no Barradão, em Salvador.

Em postagem nas redes sociais, o também apresentador do SBT exaltou a participação da torcida rubro-negra nas arquibancadas, que compareceu em peso e apoiou a equipe do início ao fim do jogo. Além disso, apontou que o time carioca era um dos principais candidatos para levar a taça.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SAÚDE

Após tratar pneumonia, Galvão Bueno deixa hospital e tranquiliza fãs
Após tratar pneumonia, Galvão Bueno deixa hospital e tranquiliza fãs imagem

TRINTA ANOS DEPOIS

Com Galvão Bueno, Copa do Mundo volta a ser transmitida por emissora
Com Galvão Bueno, Copa do Mundo volta a ser transmitida por emissora imagem

TELEVISÃO

Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 pelo SBT
Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 pelo SBT imagem

“Caiu um dos grandes favoritos ao título! O Flamengo não resistiu no Barradão lotado! O Vitória ganhou por 2 a 0 e se classificou para as oitavas de final! O Fla perdeu uma invencibilidade de 10 jogos! Linda festa da torcida do Vitória no Barradão!”, compartilhou.

A equipe comandada por Jair Ventura marcou com Erick e Luan Cândido, revertendo a vantagem construída pelo Flamengo no jogo de ida e saindo vencedor no placar agregado.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Próximo compromisso

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Torcida do Vitória nas arquibancadas
Torcida do Vitória nas arquibancadas | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas