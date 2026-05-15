Galvão Bueno elogia torcida do Vitória contra Flamengo: "Linda festa"

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Galvão Bueno - Foto: Mauricio Fidalgo | TV Globo

A classificação do Esporte Clube Vitória para as oitavas de final da Copa do Brasil, após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, chamou atenção do narrador Galvão Bueno. Ele repercutiu a partida disputada nesta quinta-feira, 14, no Barradão, em Salvador.

Em postagem nas redes sociais, o também apresentador do SBT exaltou a participação da torcida rubro-negra nas arquibancadas, que compareceu em peso e apoiou a equipe do início ao fim do jogo. Além disso, apontou que o time carioca era um dos principais candidatos para levar a taça.

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“Caiu um dos grandes favoritos ao título! O Flamengo não resistiu no Barradão lotado! O Vitória ganhou por 2 a 0 e se classificou para as oitavas de final! O Fla perdeu uma invencibilidade de 10 jogos! Linda festa da torcida do Vitória no Barradão!”, compartilhou.

A equipe comandada por Jair Ventura marcou com Erick e Luan Cândido, revertendo a vantagem construída pelo Flamengo no jogo de ida e saindo vencedor no placar agregado.

Próximo compromisso

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.