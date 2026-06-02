Vitória vira sobre o Fortaleza e fica perto de título do Nordestão

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O Esporte Clube Vitória deu mais um passe importante rumo ao título da Copa do Nordeste. Nesta noite de terça-feira, 2, o time comandado por Jair Ventura derrotou o Fortaleza com o placar de 2 a 1, em plena Arena Castelão, na capital cearense, abrindo vantagem nas finais da competição.

O Fortaleza até saiu na frente aos 10 minutos do segundo tempo, em batida de longa distância do atacante Vitinho. No entanto, a partida ganhou outro rumo após a expulsão do volante Ronald Cardoso, em tentativa de disputar na velocidade com Renê.

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Após crescer e dominar o campo de defesa adversário, o Vitória teve marcado um pênalti a seu favor depois de intervenção do VAR. Renato Kayzer, que entrou no segundo tempo, cobrou com perfeição e deixou tudo igual aos 38 minutos.

Já na reta final, o argentino Diego Tarzia, que também saiu do banco, recebeu passe na esquerda e arriscou de longe. O meia rubro-negro mandou no ângulo do goleiro João Ricardo e virou o placar com um verdadeiro golaço aos 48 minutos da etapa complementar.

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no sábado, 6, às 16h, pelo duelo de volta das finais do Nordestão, no Barradão, em Salvador. O Leão da Barra precisa apenas de um empate para confirmar o título regional.

Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1 e abriu vantagem nas finais da Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 1x2 Vitória

Finais da Copa do Nordeste - Jogo de ida

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 02/06/2026

Horário: 21h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Gomes Marques (PB) e Luís Filipe Gonçalves Correa (PB)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Quarto árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Transmissão: SBT (TV Aberta e YouTube) e SportyNet (TV Fechada e YouTube)

Cartões amarelos: Brítez, Lucas Sasha, Rodrigo e Ryan (Fortaleza) / Cacá, Martínez, Diego Tarzia e Renato Kayzer (Vitória)

Cartões vermelhos: Ronald (Fortaleza)

Gols: Vitinho (Fortaleza) / Renato Kayzer e Diego Tarzia (Vitória)

Escalações

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas (Ronald) e Lucas Gazal; Rodriguinho, Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Pochettino (Fuentes) e Mucuri (Lucas Crispim); Vitinho (Ryan) e Luiz Fernando (Kayke). Técnico: Thiago Carpini.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson (Renato Kayzer), Cacá, Luan Cândido e Ramon (Ronald); Caíque (Jamerson), Zé Vitor e Martínez (Diego Tarzia); Erick (Marinho), Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.