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É DO LEÃO!

Vitória acerta compra em definitivo de Renê; veja detalhes

Atacante de 22 anos estava emprestado pela Portuguesa

João Grassi e Téo Mazzoni
Por João Grassi e Téo Mazzoni
| Atualizada em
Vitória pagará cerca de 1 milhão de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Portuguesa manterá os 40% restantes.
Vitória pagará cerca de 1 milhão de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Portuguesa manterá os 40% restantes. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

É do Leão! O Esporte Clube Vitória acertou a contratação em definitivo do atacante Renê, de 22 anos, que estava emprestado ao clube pela Portuguesa. O acordo entre as partes foi concluído e garante a permanência do jogador no Rubro-Negro mediante o pagamento da opção de compra prevista em contrato.

Com a negociação, o atacante assinará um novo vínculo com o Vitória válido por três temporadas, até o fim de 2029. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo portal A TARDE.

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O Leão da Barra desembolsará cerca de 1 milhão de euros, valor aproximado de R$ 5,8 milhões, para adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta. A Portuguesa, por sua vez, manterá os 40% restantes.

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O acerto foi fechado após uma reunião entre dirigentes de Vitória e Portuguesa realizada em São Paulo, na última sexta-feira, 29, quando todos os detalhes da negociação foram alinhados.

Na última terça-feira, 26, o presidente do Vitória, Fábio Mota, já havia garantido que Renê seria adquirido em definitivo: "Renê a gente tem até o dia 30 de novembro para fazer a opção de compra e vamos fazer a opção de compra. Renê será do Vitória".

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esporte clube vitória Renê

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