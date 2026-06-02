DECISÃO!
Fortaleza x Vitória: onde assistir a grande final da Copa do Nordeste
Leão da Barra enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão pelo jogo de ida do Nordestão
O Esporte Clube Vitória visita o Fortaleza nesta terça-feira, 2, às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste de 2026. O Leão da Barra busca dar um passo importante rumo ao título da competição após 16 anos e sonha com a conquista do seu pentacampeonato regional — ou será o hexacampeonato?
Para o confronto, o Rubro-Negro chega em alta, mesmo atuando fora de casa. Ainda assim, jogar como visitante tem sido um desafio para a equipe na temporada, algo que o técnico Jair Ventura já classificou como o "calcanhar de Aquiles" do time. A partida de volta está marcada para o próximo sábado, 6, às 16h, no Barradão, diante da torcida rubro-negra.
O Vitória garantiu vaga na decisão após superar o ABC com autoridade. A equipe venceu os dois confrontos da semifinal e avançou com um expressivo placar agregado de 10 a 5. Já o Fortaleza eliminou o Sport em uma disputa mais equilibrada. Após perder o primeiro duelo por 2 a 1, o time cearense reagiu e avançou à final com um placar agregado de 3 a 2.
Para o primeiro duelo da decisão, o técnico Jair Ventura terá de lidar com baixas importantes no elenco rubro-negro. O lateral-direito Nathan Mendes segue fora dos planos após sofrer uma lesão durante a semifinal contra o ABC. Outra ausência confirmada é a do volante Baralhas. Capitão da equipe, o meio-campista sofreu uma lesão na coxa no duelo contra o Santos e não reúne condições de atuar na Arena Castelão.
Em contrapartida, Jair Ventura pode ganhar um reforço para o setor defensivo. Recuperado de problemas físicos que o tiraram dos últimos três compromissos do Vitória, o lateral-esquerdo Ramon tem boas chances de retornar à equipe titular. Caso não seja liberado pelo departamento médico, a tendência é que Jamerson ocupe a posição no time rubro-negro.
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Onde assistir
A partida entre Fortaleza e Vitória terá transmissão ao vivo pela TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), SportyNet, no YouTube, e pelo Canal do Benja, também no YouTube.
Arbitragem
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Schumacher Gomes Marques (PB) e Luís Filipe Gonçalves Correa (PB)
VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Prováveis escalações
Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Mucuri, Lucas Sasha, Pierre (Rodrigo) e Pochettino; Vitinho e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.
Vitória: Lucas Arcanjo; Edenílson, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Caíque, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.