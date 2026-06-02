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FINAL DA COPA DO NOR

Ex-Vitória, Thiago Carpini nunca perdeu para o Leão como treinador

Carpini nunca perdeu para o Vitória no comando de equipes adversárias

Téo Mazzoni
Por
Thiago Carpini volta a cruzar o caminho do Vitória, agora à frente do Fortaleza
Thiago Carpini volta a cruzar o caminho do Vitória, agora à frente do Fortaleza - Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Esporte Clube Vitória volta a disputar uma final de Copa do Nordeste após 16 anos nesta terça-feira, 2. Pelo jogo de ida da decisão, o Leão enfrenta o Fortaleza, às 21h, no Castelão, na capital cearense. Além da busca por um resultado positivo na largada da disputa pelo título, o Rubro-Negro também tentará quebrar um tabu diante do técnico Thiago Carpini, ex-treinador do rubro-negro.

Atualmente no comando do Fortaleza, Carpini nunca foi derrotado pelo Vitória em confrontos como treinador adversário. Ao todo, são quatro partidas contra o Leão, com duas vitórias e dois empates.

O encontro mais recente aconteceu na temporada passada. Pouco mais de um mês após deixar o comando rubro-negro, o treinador enfrentou o Vitória dirigindo o Juventude e arrancou um empate por 2 a 2 no Barradão.

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Antes disso, Carpini já havia encarado o clube baiano em outras três oportunidades. Duas delas ocorreram durante a Série B de 2023, quando ainda treinava o Juventude, somando uma vitória e um empate. O primeiro duelo entre as partes aconteceu na Série B de 2019, período em que o técnico comandava o Guarani e venceu o Vitória por 1 a 0.

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Confira o retrospecto de Thiago Carpini contra o Vitória:

Vitória 2 x 2 Juventude — Série A 2025;

Juventude 1 x 0 Vitória — Série B 2023;

Vitória 0 x 0 Juventude — Série B 2023;

Vitória 0 x 1 Guarani — Série B 2019.

Agora, diante de um velho conhecido, o Vitória terá a oportunidade de encerrar a invencibilidade de Thiago Carpini no confronto e, ao mesmo tempo, dar um passo importante na luta pelo título da Copa do Nordeste.

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Tags

Copa do Nordeste esporte clube vitória thiago carpini

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