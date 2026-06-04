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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

TRIO MATADOR

Vitória pode alcançar artilharia tripla da Copa do Nordeste em 2026

Leão da Barra conta com três jogadores empatados em gols

João Grassi
Por
Erick, Kayzer e Renê comemoram gol do Vitória
Erick, Kayzer e Renê comemoram gol do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com uma mão na taça após vencer o Fortaleza no jogo de ida das finais, na capital cearense, o Esporte Clube Vitória pode alcançar, além do título da Copa do Nordeste, uma marca ofensiva relevante. O Rubro-Negro pode terminar com três de seus jogadores como artilheiros da competição.

Embora o principal marcador da competição ainda seja Wallyson, do ABC, com seis gols, o Vitória tem um trio ofensivo com uma bola na rede a menos (5) — Erick, Renato Kayzer e Renê. Os rubro-negros, no entanto, ainda tem uma partida a disputar.

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Titulares em mais oportunidades, Erick e Renê devem iniciar jogando na partida de volta, enquanto Kayzer tem aproveitado as oportunidades com um pouco menos de minutagem. O camisa 79, inclusive, marcou dois gols no mata-mata do Nordestão após sair do banco.

Dos 27 gols anotados pelo Leão da Barra na Copa do Nordeste, 15 vieram de Erick, Renê e Kayzer. Ou seja, cerca de 56% dos tentos foram marcados pelo trio. O ponta-direita ainda é o líder de assistências (7) do torneio regional.

Erick, Renê e Kayzer na Copa do Nordeste

Erick - 5 gols e 7 assistências

  • Gol e 2 assistências vs CRB
  • Gol e assistência vs Juazeirense
  • Gol e assistência vs Piauí
  • Gol e assistência vs Confiança
  • Assistência vs Ceará
  • Assistência vs ABC (ida)
  • Gol vs ABC (volta)

Renê - 5 gols

  • Gol vs Juazeirense
  • 2 gols vs Piauí
  • 2 gols vs ABC

Kayzer - 5 gols e 1 assistência

  • Gol vs CRB
  • Gol vs Ceará
  • 2 gols e assistência vs ABC (ida)
  • Gol vs Fortaleza
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