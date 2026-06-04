TRIO MATADOR
Vitória pode alcançar artilharia tripla da Copa do Nordeste em 2026
Leão da Barra conta com três jogadores empatados em gols
Com uma mão na taça após vencer o Fortaleza no jogo de ida das finais, na capital cearense, o Esporte Clube Vitória pode alcançar, além do título da Copa do Nordeste, uma marca ofensiva relevante. O Rubro-Negro pode terminar com três de seus jogadores como artilheiros da competição.
Embora o principal marcador da competição ainda seja Wallyson, do ABC, com seis gols, o Vitória tem um trio ofensivo com uma bola na rede a menos (5) — Erick, Renato Kayzer e Renê. Os rubro-negros, no entanto, ainda tem uma partida a disputar.
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Titulares em mais oportunidades, Erick e Renê devem iniciar jogando na partida de volta, enquanto Kayzer tem aproveitado as oportunidades com um pouco menos de minutagem. O camisa 79, inclusive, marcou dois gols no mata-mata do Nordestão após sair do banco.
Dos 27 gols anotados pelo Leão da Barra na Copa do Nordeste, 15 vieram de Erick, Renê e Kayzer. Ou seja, cerca de 56% dos tentos foram marcados pelo trio. O ponta-direita ainda é o líder de assistências (7) do torneio regional.
Erick, Renê e Kayzer na Copa do Nordeste
Erick - 5 gols e 7 assistências
- Gol e 2 assistências vs CRB
- Gol e assistência vs Juazeirense
- Gol e assistência vs Piauí
- Gol e assistência vs Confiança
- Assistência vs Ceará
- Assistência vs ABC (ida)
- Gol vs ABC (volta)
Renê - 5 gols
- Gol vs Juazeirense
- 2 gols vs Piauí
- 2 gols vs ABC
Kayzer - 5 gols e 1 assistência
- Gol vs CRB
- Gol vs Ceará
- 2 gols e assistência vs ABC (ida)
- Gol vs Fortaleza