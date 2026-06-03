Matheuzinho ou Tarzia? Jair Ventura comenta disputa pela titularidade

Um dos jogadores mais identificados do Esporte Clube Vitória, o meia Matheuzinho ganhou uma sombra de respeito no elenco rubro-negro. Titular absoluto, o camisa 10 tem visto o argentino Diego Tarzia se destacar e causar uma "dor de cabeça boa" na comissão técnica.

Em entrevista após a vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza, nesta terça-feira, 2, pelo jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, Jair Ventura foi questionado sobre a possibilidade de Tarzia, que marcou o gol decisivo da partida, assumir a titularidade na vaga de Matheuzinho. O treinador, como de praxe, deixou o mistério no ar.

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"Se eu falar quem vai jogar não vai surpreender (risos). Feliz que o Tarzia vem entrando bem. Agora posso tirar Matheuzinho sem ser xingado? Antigamente não podia mexer nele. Fico feliz, quem ganha é o Vitória de ter mais um jogador entrando bem ou começando. Ele vem entrando e fazendo gols, deu assistência no jogo contra o Santos", comemorou.

Embora não tenha deixado claro quem começará jogando no duelo de volta, Jair voltou a falar sobre o desgaste dos atletas e afirmou que sua equipe "vem esfarelando" na parte física.

"Claro. O cansaço está na cara. O time vem esfarelando fisicamente. Vamos ser a equipe que mais jogou no futebol brasileiro, vamos para 40 jogos. Não tem elenco que aguente. Estamos com departamento médico lotado", lamentou.

Ventura, contudo, destacou a versatilidade de alguns jogadores, à exemplo do seu armador titular, para entregar mais opções táticas.

"A gente não se prende a um sistema. Matheuzinho foi beirada, dez e volante, Edenilson foi lateral e volante, Jamerson foi lateral na esquerda e direita. Esse tempo que a gente pede longevidade do treinador dá essa condição de fazer coisas que saem do comum", detalhou.

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para confirmar o título regional.