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E.C.VITÓRIA

Barca preparada: Vitória está no mercado e confirma saída de atletas

Leão da Barra fará movimentações importantes na próxima janela de transferências

João Grassi
Por
Renzo López em treino do Vitória
Renzo López em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Conforme antecipado pelo portal A TARDE, os atacantes Kike Saverio e Renzo López não vão permanecer no Esporte Clube Vitória. Os estrangeiros vinham sendo pouco aproveitados no elenco rubro-negro, principalmente o jogador ítalo-equatoriano.

Em entrevista concedida após a vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza, pelo jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, nesta terça-feira, 2, Sérgio Papellin falou sobre o planejamento de saídas de atletas. O executivo de futebol confirmou que Renzo e Kike não ficam.

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“Saída oficialmente só temos a do Renzo Lopez, que já nos comunicou que não vai ficar, e o Kike Saverio, que acabou o contrato”, informou Papellin. Renzo inclusive, já foi liberado pelo clube baiano.

O diretor do Vitória, inclusive, afirmou que negocia a saída de mais atletas com "pouca minutagem". Papellin também garantiu que enxerga a necessidade de trazer "contratações pontuais" em alguns setores.

”Os outros estamos conversando com o mercado, com os empresários para nos ajudar. Jogadores que estão com pouca minutagem. Temos essa consciência de que precisamos reforçar algumas posições, contratações pontuais para o elenco”, completou o dirigente.

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Kike Saverio e Renzo López no Vitória

Contratados no ano passado, Kike Saverio e Renzo López não brilharam pelo Leão da Barra. Com contrato até julho, o centroavante uruguaio fez 30 jogos com a camisa rubro-negra e marcou dois gols, perdendo espaço após a chegada de Renê.

Já o ponta ex-Barcelona mal conseguiu jogar pelo Vitória. Foram apenas um gol e uma assistência em oito partidas, sendo seis delas com o time alternativo que disputou o Campeonato Baiano. O vínculo dele se encerra neste mês de junho.

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