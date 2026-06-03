"Me mandaram embora": Kayzer rebate torcida do Fortaleza após final

Autor de um dos gols que garantiram a vitória do Esporte Clube Vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, nesta terça-feira, 2, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, o atacante Renato Kayzer, ex-jogador do Tricolor cearense, foi cobrado por torcedores da equipe mandante após o apito final, mas não deixou barato.



Depois do encerramento da partida, um pequeno grupo de torcedores do Fortaleza iniciou uma discussão com o camisa 79 rubro-negro, pedindo respeito à camisa do clube e chamando o atleta de mercenário. Em resposta, Kayzer afirmou que foi “mandado embora” durante sua saída do Tricolor do Pici.

Me mandaram embora Renato Kayzer - atacante do Vitória

Assista:

"Me mandaram embora"



Renato Kayzer sobre sua saída do Fortaleza



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O atacante do Leão da Barra se aproximou dos torcedores que o cobravam e tentou explicar sua situação. No entanto, tomados pelo calor da derrota, os torcedores do Fortaleza não permitiram que o jogador continuasse. Na sequência, Marinho e Erick chamaram Kayzer, que se afastou da discussão.



Renato Kayzer defendia as cores do Fortaleza antes de acertar com o Vitória, em abril de 2025. Pelo Tricolor cearense, o atacante disputou 67 partidas, marcou 11 gols e distribuiu duas assistências. Além disso, conquistou os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense de 2022.





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Com a ajuda do gol marcado por Kayzer, o Vitória saiu na frente na disputa pelo título do Nordestão de 2026. Agora, diante da torcida rubro-negra, no Barradão, o Leão da Barra poderá até empatar o jogo de volta para ficar com a taça do torneio regional. A decisão acontece no próximo sábado, 6, às 16h.