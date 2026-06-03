Lesão de defensor é grave e fará o Vitória se mexer no mercado

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Embora ainda não detalhada pelo Esporte Clube Vitória, a lesão de Nathan Mendes deve tirá-lo do restante da temporada. O lateral-direito sofreu uma entorse no joelho e aguarda exames médicos para ser definido o tipo de tratamento.

Em entrevista antes da vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza, nesta terça-feira, 2, pelo jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, Sérgio Papellin trouxe detalhes sobre o mercado da bola rubro-negro. O executivo de futebol afirmou que será necessário um "lateral-direito para o restante da temporada" e mais outras peças.

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"Perdemos Nathan Mendes, então temos que trazer um lateral-direito para o restante da temporada, talvez mais um zagueiro e um atacante. A gente precisa muito desovar alguns jogadores que não estão sendo aproveitados, que estão terminando o contrato. Esperamos que além de desovar esses jogadores, conseguimos trazer peças que acrescentem, que é um grupo muito bom”, disse Papellin ao SportyNet.

Nathan Mendes, inclusive, não é o único desfalque do Rubro-Negro no setor. Mateus Silva está lesionado e Claudinho recém retornou de longa recuperação, tendo ficado de fora da lista de inscritos da competição. Improvisados, Jamerson, Ronald e Edenilson ocuparam a posição durante o duelo na capital cearense.

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para confirmar o título regional.