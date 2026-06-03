Vitória anuncia novas vagas de check-in e telão especial para final

Siga o A TARDE no Google

Após a vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza no jogo de ida, o Esporte Clube Vitória preparou um esquema especial para a partida do sábado, 6, no Barradão, que decide o título da Copa do Nordeste. O clube anunciou a abertura de novas vagas de check-in e uma estrutura com telão para quem não conseguir garantir lugar nas arquibancadas.

A abertura dos check-ins cancelados por sócios será nesta quinta-feira, 4, às 9h, quando novos lugares serão liberados no sistema e poderão ser reservados pelos sócios aptos, de acordo com a disponibilidade de cada setor do estádio.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Leão informou que torcedores que ainda não são sócios ou que possuem pendências em seus planos podem se associar ou regularizar sua situação para participar do processo de reserva dessas vagas.

Além disso, o programa Sou Mais Vitória promoverá a instalação de um telão no antigo campo do Perônio, na Academia do Leão, para que os associados possam acompanhar a decisão em um "ambiente totalmente rubro-negro".

"Você que é sócio e não conseguiu fazer o check-in para o jogo, vamos montar toda uma estrutura na Academia do Leão. Vamos ter um telão imenso para você que é sócio e não conseguiu fazer o check-in possa ver o jogo", afirmou o presidente Fábio Mota.

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para confirmar o título regional.