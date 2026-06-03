Jair enaltece "banco de reforços" e garante time ofensivo no Barradão

O Esporte Clube Vitória deu mais um passe importante rumo ao título da Copa do Nordeste. Nesta noite de terça-feira, 2, o time comandado por Jair Ventura derrotou o Fortaleza com o placar de 2 a 1 em plena Arena Castelão, na capital cearense, abrindo vantagem nas finais da competição.

Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico de 47 anos iniciou sua fala garantindo que a vantagem construída não fará o Vitória jogar de maneira defensiva. Ele também afirmou que não tem "nada definido" e pregou seriedade para o duelo de volta. A equipe baiana precisa apenas de um empate para levantar a taça no Barradão.

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"Nosso time tem o melhor ataque da competição, o segundo em posse. Não demos a bola para ninguém em nenhum momento da competição, não vai ser agora por uma mínima vantagem. Humildade, pés no chão, o Fortaleza já mostrou sua força na contra o Sport, então não tem nada definido", iniciou Jair.

"Vamos seguir buscando gols todo o tempo. A nossa equipe não foi montada para entregar a bola para o adversário, então em nenhum momento a gente vai fazer isso", garantiu Ventura.

Quando ainda estava perdendo, o Vitória viu seu adversário ter um atleta expulso e jogar parte do segundo tempo no 11 x 10. Ventura elogiou as decisões da arbitragem de campo e do VAR, que confirmaram o cartão vermelho e deram um pênalti para o Leão.

"Quando as coisas não acontecem, a gente tende muito a vir aqui e reclamar. A arbitragem fez o que tinha que ser feito. Quando o Afro Rocha vai no VAR, ele não briga com a imagem, vê rápido e deu o pênalti bem marcado. Me chamou atenção positivamente", elogiou.

Força do elenco

Com muitos desfalques ao longo da temporada, o Leão da Barra precisou acionar grande parte do seu grupo na campanha do Nordestão. Os gols, inclusive, foram marcados por dois atletas que saíram do banco de reservas: Renato Kayzer e Diego Tarzia. De acordo com Jair Ventura, a "força do elenco" fez a diferença na partida.

"Parabenizar a força do meu elenco. Vim sem o meu capitão [Baralhas], sem o Nathan Mendes. Caíque só saiu no intervalo porque era uma decisão. A gente ficou com muitos desfalques, o Jamerson jogando com o pé trocado. Se a gente perde, certeza que eu seria um professor pardal. Fico feliz que todas as mexidas hoje deram muito certo", detalhou.

"O banco foi determinante. Dois jogadores que saíram do banco fizeram gols. Isso é bom, dor de cabeça boa. Quanto mais jogadores entram e dão resposta, mais opções o treinador tem para mudar o time", completou

Estou muito feliz que o banco de reforços hoje deu conta do recado. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para confirmar o título regional.