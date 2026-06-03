Volante do Fortaleza detona arbitragem após derrota: "Vergonha"

Após a vitória por 2 a 1 do Esporte Clube Vitória no jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, nesta terça-feira, 2, Lucas Sasha, do Fortaleza, detonou a atuação da arbitragem na Arena Castelão. O volante de 36 anos disse que as decisões "podem ter colocado tudo a perder" para o time cearense na disputa pelo título.

Em entrevista concedida após o apito final, Sasha afirmou que a arbitragem prejudicou diretamente a equipe cearense. Durante a partida, o meio-campista Ronald Cardoso recebeu cartão vermelho e um pênalti foi marcado para o Vitória depois de intervenção do VAR, gerando o gol de empate rubro-negro.

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"Uma vergonha. Na final a gente pega uma arbitragem dessa. É muito legal essas Copas, mas é preciso profissionalizar a arbitragem. O que vale eu estar longe da minha mulher e dos meus filhos, ficar um tempão concentrado, viajando para lá e para cá, para esse senhor fazer o que fez aqui? Até quando a gente vai ter que trabalhar com profissionais assim?", disparou.

“A bola estava saindo pela lateral, como ele dá um vermelho? Ele nem vê nada. É uma convicção para dar vermelho. Primeiro tempo, bola na mão ele não vê. É muito fácil apitar contra a gente. Aí ele vem dentro da nossa casa, numa final e pode ter colocado, eu espero que não, porque nosso time é um time que não desiste, mas pode ter colocado tudo a perder por causa da atuação desse senhor”, completou.

O duelo foi comandado pelo árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho, auxiliado por Schumacher Gomes Marques e Luís Filipe Gonçalves Correa, trio da Federação Paraíbana de Futebol. O VAR, por outro lado, ficou sob responsabilidade de José Ricardo Vasconcellos Laranjeira.

Pode me punir, pode fazer o que for, mas é uma vergonha tudo isso. E sabe quem paga o preço? Somos nós, atletas. Agora é a torcida que nos vaia, é a torcida que vai ao CT. Somos nós, os atletas. Lucas Sasha - Volante do Fortaleza

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para confirmar o título regional.