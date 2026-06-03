Mais um? Volante sente dores e preocupa para decisão no Barradão

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Jogador importante no elenco do Esporte Clube Vitória, o volante Caíque Gonçalves não conseguiu atuar do início ao fim no jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, nesta terça-feira, 6, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O atleta sentiu dores na coluna e precisou ser substituído.

Caíque já reclamava do problema físico desde os 10 minutos do primeiro tempo, mas se recusou a sair inicialmente e chegou a tomar uma injeção para seguir jogando. No intervalo, o camisa 95 não resistiu e foi substituído por Jamerson.

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Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1, o técnico Jair Ventura afirmou que dificilmente o meio-campista terá condições de atuar no duelo de volta, no Barradão. Além disso, garantiu que Gabriel Baralhas também seguirá de fora. "Já aviso que Baralhas não joga, e Caíque também não, provavelmente".

"Caíque não estava se aguentando, falou isso com dez minutos, tomou injeção e foi na raça. Provavelmente vai ser mais uma perda. Vamos ter que reavaliar, deve ter agravado a lesão. Mas vamos pagar o preço que tiver que pagar para dar alegria para nossa torcida", garantiu o treinador.

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para confirmar o título regional.