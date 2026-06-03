Vitória x Fortaleza: onde assistir ao jogo do título da Copa do Nordeste

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Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, de virada, no Castelão, em Fortaleza (CE), o Esporte Clube Vitória decidirá a final da Copa do Nordeste neste sábado, 6, às 16h, no Barradão, em busca de voltar a conquistar o título do Nordestão após 16 anos.

O Leão da Barra precisa apenas de um empate para conquistar o título da Copa do Nordeste de 2026. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dará o título ao Fortaleza.

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Desfalques

Desfalques do Vitória

Para o duelo decisivo, o técnico Jair Ventura afirmou que dificilmente o meio-campista Caíque terá condições de atuar na partida de volta. Além disso, o treinador confirmou que Gabriel Baralhas seguirá como desfalque. Nathan Mendes também está fora da decisão.

Já aviso que Baralhas não joga, e Caíque também não, provavelmente Jair Ventura - técnico do Vitória

Assim, o Vitória não contará com:

Camutanga (lesão)

Edu (lesão)

Nathan Mendes (lesão)

Mateus Silva (lesão)

Baralhas (lesão)

Dudu (lesão)

Caíque Gonçalves (lesão)

Pedro Henrique (lesão)

Desfalques do Fortaleza

Do outro lado, o Fortaleza não contará com o volante Ronald, expulso na reta final do segundo tempo do jogo de ida. Em contrapartida, o Tricolor cearense terá um importante reforço: Juan Miritello.

O atacante argentino foi expulso na partida de volta da semifinal contra o Sport, na Ilha do Retiro, quando o Fortaleza venceu por 2 a 0 e garantiu a classificação para a decisão. Com isso, cumpriu suspensão automática no primeiro jogo da final e retorna para o confronto no Barradão.



Assim, o Fortaleza não contará com:

Ronald (suspensão)

Tomás Cardona (lesão)

GB (lesão)

Bruninho (lesão)

Onde assistir

TV Aratu (SBT Bahia);

TV Jangadeiro (SBT Ceará);

TMC (YouTube);

SportyNet (YouTube);

Canal do Benja (YouTube).

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenílson (Jamerson), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Ronald (Edenílson), Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Mucuri, Lucas Sasha, Pierre (Rodrigo) e Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando e Juan Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem*

*A escala de arbitragem ainda não foi divulgada.