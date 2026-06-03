LEÃO PERTO DA TAÇA:
Vitória x Fortaleza: onde assistir ao jogo do título da Copa do Nordeste
Vitória recebe o Fortaleza no Barradão e precisa apenas de um empate para conquistar o Nordestão
Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, de virada, no Castelão, em Fortaleza (CE), o Esporte Clube Vitória decidirá a final da Copa do Nordeste neste sábado, 6, às 16h, no Barradão, em busca de voltar a conquistar o título do Nordestão após 16 anos.
O Leão da Barra precisa apenas de um empate para conquistar o título da Copa do Nordeste de 2026. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dará o título ao Fortaleza.
Desfalques
Desfalques do Vitória
Para o duelo decisivo, o técnico Jair Ventura afirmou que dificilmente o meio-campista Caíque terá condições de atuar na partida de volta. Além disso, o treinador confirmou que Gabriel Baralhas seguirá como desfalque. Nathan Mendes também está fora da decisão.
Já aviso que Baralhas não joga, e Caíque também não, provavelmenteJair Ventura - técnico do Vitória
Assim, o Vitória não contará com:
- Camutanga (lesão)
- Edu (lesão)
- Nathan Mendes (lesão)
- Mateus Silva (lesão)
- Baralhas (lesão)
- Dudu (lesão)
- Caíque Gonçalves (lesão)
- Pedro Henrique (lesão)
Desfalques do Fortaleza
Do outro lado, o Fortaleza não contará com o volante Ronald, expulso na reta final do segundo tempo do jogo de ida. Em contrapartida, o Tricolor cearense terá um importante reforço: Juan Miritello.
O atacante argentino foi expulso na partida de volta da semifinal contra o Sport, na Ilha do Retiro, quando o Fortaleza venceu por 2 a 0 e garantiu a classificação para a decisão. Com isso, cumpriu suspensão automática no primeiro jogo da final e retorna para o confronto no Barradão.
Assim, o Fortaleza não contará com:
- Ronald (suspensão)
- Tomás Cardona (lesão)
- GB (lesão)
- Bruninho (lesão)
Leia Também:
Onde assistir
- TV Aratu (SBT Bahia);
- TV Jangadeiro (SBT Ceará);
- TMC (YouTube);
- SportyNet (YouTube);
- Canal do Benja (YouTube).
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Edenílson (Jamerson), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Ronald (Edenílson), Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Mucuri, Lucas Sasha, Pierre (Rodrigo) e Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando e Juan Miritello. Técnico: Thiago Carpini.
Arbitragem*
*A escala de arbitragem ainda não foi divulgada.