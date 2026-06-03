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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

LEÃO PERTO DA TAÇA:

Vitória x Fortaleza: onde assistir ao jogo do título da Copa do Nordeste

Vitória recebe o Fortaleza no Barradão e precisa apenas de um empate para conquistar o Nordestão

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Após triunfo em Fortaleza, o Vitória recebe o Tricolor do Pici em busca de mais uma taça da Copa do Nordeste.
Após triunfo em Fortaleza, o Vitória recebe o Tricolor do Pici em busca de mais uma taça da Copa do Nordeste. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, de virada, no Castelão, em Fortaleza (CE), o Esporte Clube Vitória decidirá a final da Copa do Nordeste neste sábado, 6, às 16h, no Barradão, em busca de voltar a conquistar o título do Nordestão após 16 anos.

O Leão da Barra precisa apenas de um empate para conquistar o título da Copa do Nordeste de 2026. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dará o título ao Fortaleza.

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Desfalques

Desfalques do Vitória

Para o duelo decisivo, o técnico Jair Ventura afirmou que dificilmente o meio-campista Caíque terá condições de atuar na partida de volta. Além disso, o treinador confirmou que Gabriel Baralhas seguirá como desfalque. Nathan Mendes também está fora da decisão.

Já aviso que Baralhas não joga, e Caíque também não, provavelmente

Jair Ventura - técnico do Vitória

Assim, o Vitória não contará com:

  • Camutanga (lesão)
  • Edu (lesão)
  • Nathan Mendes (lesão)
  • Mateus Silva (lesão)
  • Baralhas (lesão)
  • Dudu (lesão)
  • Caíque Gonçalves (lesão)
  • Pedro Henrique (lesão)

Desfalques do Fortaleza

Do outro lado, o Fortaleza não contará com o volante Ronald, expulso na reta final do segundo tempo do jogo de ida. Em contrapartida, o Tricolor cearense terá um importante reforço: Juan Miritello.

O atacante argentino foi expulso na partida de volta da semifinal contra o Sport, na Ilha do Retiro, quando o Fortaleza venceu por 2 a 0 e garantiu a classificação para a decisão. Com isso, cumpriu suspensão automática no primeiro jogo da final e retorna para o confronto no Barradão.

Assim, o Fortaleza não contará com:

  • Ronald (suspensão)
  • Tomás Cardona (lesão)
  • GB (lesão)
  • Bruninho (lesão)

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Onde assistir

  • TV Aratu (SBT Bahia);
  • TV Jangadeiro (SBT Ceará);
  • TMC (YouTube);
  • SportyNet (YouTube);
  • Canal do Benja (YouTube).

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenílson (Jamerson), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Ronald (Edenílson), Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Mucuri, Lucas Sasha, Pierre (Rodrigo) e Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando e Juan Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem*

*A escala de arbitragem ainda não foi divulgada.

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Tags

Copa do Nordeste esporte clube vitória

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