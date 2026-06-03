COPA DO NORDESTE
Ex-Vitória detona Thiago Carpini após final: "Treinador fraco"
Mateus Gonçalves criticou o técnico nas redes sociais após a derrota do Fortaleza para o Vitória
O Esporte Clube Vitória colocou uma mão na taça da Copa do Nordeste após vencer o Fortaleza por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, no jogo de ida da decisão da competição, realizado no Castelão, em Fortaleza (CE).
Após a partida, o ex-jogador do Leão Mateus Gonçalves, que ficou 242 dias em prisão preventiva durante investigação por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, detonou o técnico Thiago Carpini em uma publicação nas redes sociais. Os dois trabalharam juntos no Vitória em 2024, mas o atleta foi dispensado do clube pouco tempo após a chegada do treinador.
Na publicação oficial do Fortaleza no Instagram após o fim da partida, o ex-jogador rubro-negro não poupou palavras ao ironizar o trabalho de Thiago Carpini no comando do Tricolor cearense, chamando o treinador de "fraco".
Continuem com esse treinador fraco que estão no caminho corretoMateus Gonçalves - ex-Vitória
Após a chegada de Thiago Carpini ao Vitória, em maio de 2024, Mateus Gonçalves, que não fazia parte dos planos do treinador, foi rapidamente descartado. Pouco tempo depois de assumir o comando do Leão, o técnico utilizou palavras duras ao confirmar a saída do jogador.
"Eu entendi que, nesse momento, o Mateus (Gonçalves) não seria de tamanha utilidade. E talvez por não entender e não respeitar o processo, priorizamos o bom ambiente. Disso eu não abro mão. Não que ele não tenha esses atributos, mas precisamos tomar algumas decisões para que o mais importante, que é o todo, seja preservado. O Mateus não faz parte do grupo do Vitória, está se desligando", afirmou Carpini, em junho de 2024.
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Além da crítica ao treinador, Mateus Gonçalves também respondeu a torcedores do Fortaleza. Em um dos comentários, o jogador afirmou que "menos de 3 a 0 no Barradão nem comemora". Em outra resposta, provocou ainda mais a torcida tricolor ao relembrar que já conquistou a Copa do Nordeste pelo Ceará, maior rival do clube.
"Esse título que vocês já perderam eu tenho, e com gol na final. Empresto para vocês tirarem foto", escreveu Mateus Gonçalves, relembrando a conquista do Nordestão de 2020, quando foi campeão pelo Ceará diante do Bahia.
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