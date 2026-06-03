Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

QUEM PODE SAIR?

Veja quem ainda pode deixar Bahia e Vitória no Brasileirão

Caio Alexandre, Renato Kayzer e outros jogadores ainda podem mudar de equipe na Série A

Téo Mazzoni
Por
Bahia e Vitória podem perder jogadores importantes na janela
Bahia e Vitória podem perder jogadores importantes na janela - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A pausa do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo abre espaço não apenas para avaliações técnicas e recuperação física dos elencos, mas também para movimentações no mercado da bola. Com o Campeonato Brasileiro interrompido após 18 rodadas, diversos jogadores de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória seguem aptos a defender outro clube da Série A ainda nesta temporada.

Isso porque o regulamento do Brasileirão passou por uma mudança importante para 2026. O limite de partidas permitidas para que um atleta possa trocar de equipe dentro da competição foi ampliado de seis para 12 jogos. Dessa forma, jogadores que ainda não atingiram a marca de 13 partidas disputadas permanecem elegíveis para uma transferência sem impedimentos no torneio.

Leia Também:

CAMPEONATO BRASILEIRO

Mesmo no G-6, Bahia amarga pior campanha na Série A dos últimos anos
Mesmo no G-6, Bahia amarga pior campanha na Série A dos últimos anos imagem

COPA DO NORDESTE

Ex-Vitória detona Thiago Carpini após final: "Treinador fraco"
Ex-Vitória detona Thiago Carpini após final: "Treinador fraco" imagem

COPA DO NORDESTE

"Me mandaram embora": Kayzer rebate torcida do Fortaleza após final
"Me mandaram embora": Kayzer rebate torcida do Fortaleza após final imagem

No Bahia, a lista reúne atletas considerados peças importantes do elenco comandado por Rogério Ceni. Entre os nomes mais relevantes estão o zagueiro David Duarte, os goleiros Ronaldo e Léo Vieira, os meio-campistas Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além do atacante Dell e os laterais Gilberto e Román Gómez.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira os jogadores do Bahia que ainda podem atuar por outro clube na Série A de 2026:

  • Michel Araújo: 12 jogos;
  • David Duarte, Caio Alexandre e Mateo Sanabria: 11 jogos;
  • Rodrigo Nestor: 10 jogos;
  • Léo Vieira: 9 jogos;
  • Ronaldo: 8 jogos;
  • Gilberto: 7 jogos;
  • Gabriel Xavier: 6 jogos;
  • Dell: 4 jogos;
  • Román Gómez e Iago Borduchi: 3 jogos;
  • David Martins: 2 jogos;
  • Marcos Victor, Zé Guilherme e Caio Suassuna: 1 jogo.

No Vitória, a situação também envolve atletas com participação frequente ao longo da temporada. Entre os principais nomes que ainda não atingiram o limite de partidas estão Cacá, Luan Cândido, Camutanga, Zé Vitor, Aitor Cantalapiedra, Renê, Renato Kayzer e Diego Tarzia.

Confira os jogadores do Vitória que seguem aptos a defender outra equipe da Série A em 2026:

  • Cacá, Renato Kayzer e Diego Tarzia: 12 jogos;
  • Luan Cândido e Renê: 10 jogos;
  • Zé Vitor: 9 jogos;
  • Aitor Cantalapiedra, Camutanga, Edenílson e Fabri: 8 jogos;
  • Marinho e Ronald Lopes: 7 jogos;
  • Jamerson: 6 jogos;
  • Gabriel Vasconcelos, Neris, Anderson Pato e Lucas Silva: 4 jogos;
  • Dudu: 3 jogos;
  • Matheusinho, Claudinho, Riccelli, Zé Breno e Osvaldo: 2 jogos;
  • Edu e Lawan: 1 jogo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas