Veja quem ainda pode deixar Bahia e Vitória no Brasileirão

A pausa do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo abre espaço não apenas para avaliações técnicas e recuperação física dos elencos, mas também para movimentações no mercado da bola. Com o Campeonato Brasileiro interrompido após 18 rodadas, diversos jogadores de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória seguem aptos a defender outro clube da Série A ainda nesta temporada.



Isso porque o regulamento do Brasileirão passou por uma mudança importante para 2026. O limite de partidas permitidas para que um atleta possa trocar de equipe dentro da competição foi ampliado de seis para 12 jogos. Dessa forma, jogadores que ainda não atingiram a marca de 13 partidas disputadas permanecem elegíveis para uma transferência sem impedimentos no torneio.





No Bahia, a lista reúne atletas considerados peças importantes do elenco comandado por Rogério Ceni. Entre os nomes mais relevantes estão o zagueiro David Duarte, os goleiros Ronaldo e Léo Vieira, os meio-campistas Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além do atacante Dell e os laterais Gilberto e Román Gómez.

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Confira os jogadores do Bahia que ainda podem atuar por outro clube na Série A de 2026:

Michel Araújo: 12 jogos;

David Duarte, Caio Alexandre e Mateo Sanabria: 11 jogos;

Rodrigo Nestor: 10 jogos;

Léo Vieira: 9 jogos;

Ronaldo: 8 jogos;

Gilberto: 7 jogos;

Gabriel Xavier: 6 jogos;

Dell: 4 jogos;

Román Gómez e Iago Borduchi: 3 jogos;

David Martins: 2 jogos;

Marcos Victor, Zé Guilherme e Caio Suassuna: 1 jogo.

No Vitória, a situação também envolve atletas com participação frequente ao longo da temporada. Entre os principais nomes que ainda não atingiram o limite de partidas estão Cacá, Luan Cândido, Camutanga, Zé Vitor, Aitor Cantalapiedra, Renê, Renato Kayzer e Diego Tarzia.

Confira os jogadores do Vitória que seguem aptos a defender outra equipe da Série A em 2026: