Mesmo no G-6, Bahia amarga pior campanha na Série A dos últimos anos

O Esporte Clube Bahia encerrou a primeira parte da temporada com um resultado positivo ao voltar a vencer após uma sequência de oito partidas sem triunfos. Apesar do alívio proporcionado pelo resultado antes da pausa para a Copa do Mundo, os números mostram que a campanha tricolor no Campeonato Brasileiro está abaixo do desempenho apresentado nas últimas duas edições da competição.



Atualmente, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação na tabela, com 26 pontos conquistados. Até o momento, a equipe disputou 17 partidas, somando sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O número inferior de jogos em relação às 18 rodadas realizadas se deve ao adiamento do confronto contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada da Série A.



A comparação com as temporadas de 2024 e 2025 evidencia a queda de rendimento do clube neste Brasileirão. Em ambos os anos, o Bahia apresentava uma pontuação superior à atual tanto ao fim da 18ª rodada quanto na análise considerando apenas os jogos efetivamente disputados.





Na edição de 2025, por exemplo, o Tricolor acumulava 32 pontos após 18 rodadas e figurava na 4ª posição da tabela. Embora a partida contra o Internacional, válida pela 14ª rodada, tenha sido adiada e disputada apenas no segundo turno, a equipe ainda contabilizava 30 pontos em 17 jogos até aquele momento da competição.



O cenário de 2024 também foi mais favorável ao clube baiano. Após a conclusão da 18ª rodada, o Bahia somava 30 pontos e ocupava a 6ª colocação, mesma posição em que se encontra atualmente. Como o 18º compromisso daquela campanha terminou com derrota para o Corinthians, a equipe já possuía os mesmos 30 pontos ao término da 17ª rodada.



Dessa forma, os números indicam que a campanha de 2026 é a menos eficiente do Bahia após 18 rodadas do Campeonato Brasileiro nas últimas três temporadas. Em comparação com 2025, o Esquadrão tem seis pontos a menos ao final da 18ª rodada e quatro pontos a menos quando a análise considera apenas os 17 jogos disputados. Já em relação a 2024, a diferença é de quatro pontos nos dois recortes.

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Comparativo das campanhas

2026

Após 18 rodadas: 26 pontos

Após 17 jogos: 26 pontos *

*Partida contra a Chapecoense adiada.

2025

Após 18 rodadas: 32 pontos

Após 17 jogos: 30 pontos

2024