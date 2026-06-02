Bastidores: atleta do Bahia ajudou a convencer Alejo Véliz a assinar contrato

Novo reforço do Esporte Clube Bahia, Alejo Véliz já está em Salvador para finalizar os últimos detalhes de sua contratação e iniciar oficialmente sua trajetória no Tricolor. Antes de dar o aval para a transferência, porém, o atacante argentino buscou informações com alguém que conhece bem o ambiente do clube: Mateo Sanabria.



Companheiros nas categorias de base da Seleção Argentina, Véliz revelou que procurou o atacante tricolor para entender melhor o projeto do Bahia antes de aceitar a proposta.

Falei com o Mateo Sanabria [...] Nós compartilhamos elenco nas categorias de base da Seleção Argentina. Conversei com ele antes de vir e também antes de tomar a decisão Alejo Véliz - novo atacante do Bahia

O atacante argentino, porém, revelou que ainda não teve a oportunidade de conversar com o técnico Rogério Ceni. No entanto, destacou que, durante as reuniões realizadas em sua casa para tratar da negociação, todos “falavam em nome dele”.



“Com ele (Rogério Ceni) eu não tive a oportunidade de falar. Mas, quando foram na minha casa para conversar comigo, todos falavam em nome dele, obviamente”, destacou Alejo Véliz.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



Contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra, o atacante desembarca em Salvador cercado de expectativa. Considerado uma das principais promessas recentes do futebol argentino, Véliz chega ao Bahia em uma negociação que gira em torno de 9 milhões de euros, cerca de R$ 55,6 milhões. O vínculo do jogador com o Esquadrão será válido até dezembro de 2030.