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CONTRATAÇÃO DO BAHIA

Bastidores: atleta do Bahia ajudou a convencer Alejo Véliz a assinar contrato

Novo reforço tricolor revelou que conversou com atacante do Bahia antes de tomar decisão

Téo Mazzoni
Por
Atacante argentino buscou informações com Mateo Sanabria, ex-companheiro das categorias de base da Seleção Argentina, antes de acertar com o Esquadrão.
Atacante argentino buscou informações com Mateo Sanabria, ex-companheiro das categorias de base da Seleção Argentina, antes de acertar com o Esquadrão. - Foto: MARCELO MANERA / AFP

Novo reforço do Esporte Clube Bahia, Alejo Véliz já está em Salvador para finalizar os últimos detalhes de sua contratação e iniciar oficialmente sua trajetória no Tricolor. Antes de dar o aval para a transferência, porém, o atacante argentino buscou informações com alguém que conhece bem o ambiente do clube: Mateo Sanabria.

Companheiros nas categorias de base da Seleção Argentina, Véliz revelou que procurou o atacante tricolor para entender melhor o projeto do Bahia antes de aceitar a proposta.

Falei com o Mateo Sanabria [...] Nós compartilhamos elenco nas categorias de base da Seleção Argentina. Conversei com ele antes de vir e também antes de tomar a decisão

Alejo Véliz - novo atacante do Bahia

O atacante argentino, porém, revelou que ainda não teve a oportunidade de conversar com o técnico Rogério Ceni. No entanto, destacou que, durante as reuniões realizadas em sua casa para tratar da negociação, todos “falavam em nome dele”.

Com ele (Rogério Ceni) eu não tive a oportunidade de falar. Mas, quando foram na minha casa para conversar comigo, todos falavam em nome dele, obviamente”, destacou Alejo Véliz.

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Contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra, o atacante desembarca em Salvador cercado de expectativa. Considerado uma das principais promessas recentes do futebol argentino, Véliz chega ao Bahia em uma negociação que gira em torno de 9 milhões de euros, cerca de R$ 55,6 milhões. O vínculo do jogador com o Esquadrão será válido até dezembro de 2030.

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Alejo Véliz Esporte Clube Bahia Mateo Sanabria

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