Saiba como Ceni pretende recuperar Éverton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas

Referências do meio-campo do Esporte Clube Bahia desde a chegada ao clube em 2024, Éverton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre vivem um momento diferente daquele que os consolidou como peças-chave da equipe nas últimas temporadas. Após formarem a base do setor considerado um dos pontos fortes do time, os três atletas atravessam uma fase de oscilação em 2026.



Capitão e principal articulador da equipe, Éverton Ribeiro tem lidado com o desgaste físico natural da carreira aos 37 anos. Jean Lucas, por sua vez, perdeu espaço nas últimas rodadas antes da pausa para a Copa do Mundo e passou a iniciar partidas no banco de reservas. Já Caio Alexandre tem enfrentado uma sequência de problemas físicos que prejudicam sua continuidade e dificultam a retomada do desempenho que o destacou nos anos anteriores.



Apesar do cenário, o técnico Rogério Ceni demonstrou confiança na recuperação do trio e acredita que a interrupção do calendário pode ser decisiva para que os jogadores retomem o melhor nível técnico. O treinador também destacou a importância da disputa por posição no elenco como fator de estímulo para a evolução individual dos atletas.



“Essa parada vai ser importante para ele. Eles são jogadores fundamentais, talentosos. É bom também a concorrência, com o Erick ganhando minutos, Nestor, Nico (Acevedo)”, garantiu o técnico Rogério Ceni.

Vejo eles como fundamentais, base do elenco de 2024 Rogério Ceni - técnico do Bahia



Na avaliação do comandante tricolor, os três jogadores seguem sendo peças importantes dentro do projeto esportivo do clube, embora enfrentem desafios distintos neste momento da temporada. Ceni ressaltou que questões físicas ajudam a explicar a queda de rendimento observada recentemente.



No caso de Caio Alexandre, o treinador apontou que as lesões recorrentes comprometeram a evolução do atleta nos últimos meses, mas acredita que a intertemporada poderá contribuir para sua recuperação.



“Infelizmente, o Caio, nos últimos seis meses, vem com lesões. Isso atrapalha muito na evolução física. A lesão da mão não vai interferir na preparação dele na intertemporada. Mas ele vai ter que evoluir na parte física para ser o Caio que todo mundo conhece”, afirmou.



Ao comentar a situação dos demais meio-campistas, Rogério Ceni citou o desgaste acumulado por Éverton Ribeiro e a elevada sequência de jogos disputados por Jean Lucas nas últimas temporadas.



“O Everton, fisicamente, está um pouco desgastado. O Everton, para achar passes, é fantástico. Mas é uma luta nos 37 anos. O Jean Lucas caiu um pouco na última parte em 2024 e 2025 porque jogou muito”, completou Ceni.