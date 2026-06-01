Reforço de R$ 56 mi do Bahia manda recado após desembarcar em Salvador

O Bahia está prestes a oficializar a chegada de mais um reforço para o setor ofensivo. O atacante argentino Alejo Véliz, de 22 anos, chegou a Salvador na noite desta segunda-feira, 1º, e deve concluir os últimos trâmites antes de ser anunciado como novo jogador do Tricolor.

O centroavante realizará exames médicos e, na sequência, assinará contrato em definitivo com o clube baiano. A tendência é que o argentino assuma a camisa 9, número que permanece sem dono no elenco comandado por Rogério Ceni.

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"Estou muito feliz por este novo passo na minha carreira, por chegar neste clube. Estou muito emocionado com a saída do Rosário Central, porque é minha casa, onde tenho toda a minha família. Eu tomei essa decisão porque quero progredir, dar outro salto na minha carreira. Essa decisão foi a melhor que tomamos com a minha família", disse o atacante à imprensa no Aeroporto Internacional de Salvador.



Contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra, Alejo chega cercado de expectativa após ser tratado como uma das principais promessas recentes do futebol argentino. O investimento realizado pelo Bahia gira em torno de 9 milhões de euros, cerca de R$ 55,6 milhões, e o vínculo será válido até dezembro de 2030.

Revelado pelo Rosario Central, o atacante já havia despertado interesse do Esquadrão em temporadas anteriores, mas acabou seguindo para o futebol inglês. Em Londres, no entanto, teve poucas oportunidades e passou por empréstimos ao Sevilla e ao Espanyol, ambos da Espanha, antes de retornar ao clube argentino.

Foi justamente de volta ao Rosario Central que o jogador voltou a atuar com frequência. Na última passagem pela equipe, ele voltou a se destacar e participou da campanha que terminou com a conquista do Campeonato Argentino, formando parceria no ataque com Ángel Di María.

Alejo Veliz no Aeroporto Internacional de Salvador - Foto: Reprodução / Canal do Puco

Despedida especial

A despedida do atacante mobilizou o clube de Rosário nos últimos dias. Em publicação nas redes sociais, a equipe argentina exibiu gols marcados pelo jogador e agradeceu pela trajetória construída. Di María também fez questão de homenagear o companheiro após sua última atuação no estádio Gigante de Arroyito.

"O último no Gigante. Sei que essas cores vão sentir muito sua falta. E nós, nem te conto, amigo. Espero que você seja muito feliz e saiba que esta casa sempre vai ter as portas abertas para você. Te amo", escreveu o campeão do mundo nas redes sociais.

Na atual temporada, Véliz marcou seis gols em 23 partidas pelo Rosario Central. No Bahia, ele disputará espaço no comando de ataque com nomes como Willian José, Everaldo, Dell e Caio Suassuna, ampliando as opções ofensivas do elenco para a sequência de 2026.