Ceni revela por que o Bahia desistiu da contratação de João Paulo

O Esporte Clube Bahia não exercerá a opção de compra de João Paulo, e o goleiro deixará o clube ao término do contrato de empréstimo junto ao Santos, no fim de junho. Contratado em agosto de 2025, o arqueiro disputou apenas oito partidas pelo Esquadrão — todas nesta temporada — e não conseguiu se firmar. No Campeonato Brasileiro, sofreu sete dos 23 gols sofridos pelo Tricolor, mesmo tendo atuado por apenas 90 minutos na competição.



Diante da definição de que o jogador não permanecerá no clube, o técnico Rogério Ceni sequer o relacionou para a partida contra o Botafogo, no último sábado, 30. O treinador optou por escalar Ronaldo, que retornava após dois meses afastado por lesão, e levou dois goleiros da base como opções no banco de reservas.



Após a partida, Ceni revelou que teve uma conversa franca com João Paulo para explicar a decisão: "Então, como o clube não vai exercer a condição de compra, eu conversei com ele e nós, em comum acordo, achamos que, já que o Ronaldo ia jogar hoje, resolvemos trazer um goleiro da base", afirmou o treinador.





Segundo Ceni, a situação psicológica do goleiro acabou sendo afetada pelas circunstâncias enfrentadas desde sua chegada ao Bahia. "Eu falei na outra entrevista que é muito difícil entrar no meio de um jogo. Ele teve azar de entrar no meio de dois jogos", explicou.



O comandante tricolor também lembrou que João Paulo chegou ao clube após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo, que o manteve afastado dos gramados por um longo período. Quando começava a recuperar a forma física para assumir a posição em meio à crise vivida pelo setor, o goleiro voltou a sofrer uma lesão durante um treinamento e precisou passar por mais um período longe das atividades: "Eu acho que isso atrapalhou muito ele", avaliou.

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Eu acho que a parte psicológica estava um pouco fragilizada Rogério Ceni - técnico do Bahia

Apesar da passagem discreta pelo clube, Rogério Ceni fez questão de elogiar o profissionalismo do jogador.



"Mas eu só posso dizer sobre o João: é um ótimo profissional, trabalhador, honesto, correto e sempre foi incentivador de todos. Infelizmente, não aconteceu no momento correto. Talvez, por causa da cirurgia, ele não estivesse em seu melhor momento quando se apresentou aqui", destacou o treinador.

Inicialmente, o Bahia trabalhava com a possibilidade de manter João Paulo no elenco por meio da extensão do contrato de empréstimo, sem a necessidade de exercer a opção de compra prevista em contrato. Entretanto, após uma sequência de atuações que não convenceram a comissão técnica, o clube optou por encerrar as negociações e não contará com o goleiro após o término do vínculo.