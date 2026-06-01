HOME > esportes > E.C.BAHIA

TRIO CONVOCADO!

Profissionais do Bahia são convocados para Seleções do Brasil

Clube terá integrantes em comissões técnicas das Seleções Sub-17, Sub-20 e Feminina

Téo Mazzoni
Por
O Bahia terá profissionais atuando em diferentes Seleções Brasileiras durante o período de preparação internacional - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia terá representantes dentro das comissões técnicas das Seleções Brasileiras de base e feminina durante a próxima Data Fifa. Além da presença da joia da base Kauê Furquim, convocado para a Seleção Sub-17, o clube também terá integrantes do seu departamento médico e do staff atuando em diferentes frentes.

O coordenador médico do Bahia, Dr. Fabrizzio Marins, foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17, que realizará amistosos contra os Estados Unidos. As partidas acontecerão em São Paulo e em Fortaleza, respectivamente, como parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria.

Além dele, outros dois profissionais do clube também foram chamados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O fisioterapeuta José Dourado Neto acompanhará a Seleção Sub-20, que contará com o atacante Caio Suassuna. Já o massagista Fábio Pontes foi convocado para integrar a delegação da Seleção Brasileira feminina.

