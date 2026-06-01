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RECUPERAÇÃO

Léo Vieira é operado com sucesso após lesão grave no Bahia

Goleiro do Esquadrão sofreu ruptura completa do tendão patelar do joelho direito

Téo Mazzoni
Por
Após ruptura no joelho, Léo Vieira é operado com sucesso
Após ruptura no joelho, Léo Vieira é operado com sucesso - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O goleiro Léo Vieira foi submetido a uma cirurgia com sucesso neste domingo, 31. O jogador do Esporte Clube Bahia precisou passar por uma intervenção após sofrer uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, na partida contra o Coritiba, na última segunda-feira, 25.

O arqueiro tricolor utilizou seu perfil oficial no Instagram para tranquilizar os torcedores azul, vermelho e branco e celebrar o êxito do procedimento: “Obrigado a todos pelas orações”. Agora, Léo Vieira iniciará o processo de recuperação e desfalcará o Esquadrão pelo restante da temporada, podendo ficar afastado dos gramados por até mais de um ano.

Veja:

  • 1 de 1 Léo Vieira é operado com sucesso após lesão grave no Bahia
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Na última sexta-feira, 29, o portal A TARDE conversou com o ortopedista e ex-diretor médico do Bahia, Dr. Marcos Lopes, que explicou que a lesão sofrida por Léo Vieira é considerada uma das mais graves da ortopedia esportiva envolvendo o mecanismo extensor do joelho.

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Segundo o especialista, o tempo de recuperação varia conforme fatores como idade, resposta biológica, qualidade da cirurgia e evolução muscular do atleta. Em geral, atividades leves podem ser retomadas entre três e quatro meses, enquanto o retorno progressivo aos treinamentos costuma ocorrer entre seis e nove meses. Já o retorno às competições normalmente acontece entre oito e 12 meses, podendo ultrapassar um ano em alguns casos.

Contratado no fim de março para assumir a titularidade no gol do Bahia após a lesão de Ronaldo, Léo Vieira rapidamente se firmou na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. O goleiro disputou dez partidas antes da lesão que o afastará dos gramados por um longo período.

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Esporte Clube Bahia Léo Vieira

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