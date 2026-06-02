Bahia dispara chances de Libertadores após quebrar jejum na Série A

Após encerrar o jejum de oito jogos sem vencer na temporada, o Esporte Clube Bahia entrou na pausa para a Copa do Mundo dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro e viu suas chances de classificação para a próxima edição da Libertadores dispararem.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Esquadrão é o sexto time da Série A com maior probabilidade de garantir vaga na competição continental, com 28,4% de chances de classificação.

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O Tricolor de Aço registrou um crescimento de 9,8 pontos percentuais em relação à rodada anterior, quando acumulava 18,6% de probabilidade de assegurar um lugar na Libertadores.





O Bahia encerrou a 18ª rodada na sexta posição, com 26 pontos conquistados, três a menos que o Red Bull Bragantino, primeiro clube dentro do G-5 e ocupante da quinta colocação. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, essa posição garante, ao menos, uma vaga na fase preliminar da Libertadores. O Tricolor soma sete triunfos, cinco empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 50,98% na Série A.

No entanto, cabe destacar que o Esquadrão tem um jogo a menos que o rival. Isso porque a partida contra a Chapecoense, válida pela quarta rodada do Brasileirão, foi adiada à época em razão da participação do clube na Libertadores. O confronto deverá ser disputado após a pausa para a Copa do Mundo.