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HOME > esportes > E.C.BAHIA

"GLÓRIA ETERNA"

Bahia dispara chances de Libertadores após quebrar jejum na Série A

Depois de encerrar jejum de oito jogos sem triunfos, Tricolor sobe nas projeções da UFMG

Téo Mazzoni
Por
O Bahia entrou no G-6 do Brasileirão e viu suas chances de classificação para a Libertadores crescerem significativamente
O Bahia entrou no G-6 do Brasileirão e viu suas chances de classificação para a Libertadores crescerem significativamente - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após encerrar o jejum de oito jogos sem vencer na temporada, o Esporte Clube Bahia entrou na pausa para a Copa do Mundo dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro e viu suas chances de classificação para a próxima edição da Libertadores dispararem.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Esquadrão é o sexto time da Série A com maior probabilidade de garantir vaga na competição continental, com 28,4% de chances de classificação.

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O Tricolor de Aço registrou um crescimento de 9,8 pontos percentuais em relação à rodada anterior, quando acumulava 18,6% de probabilidade de assegurar um lugar na Libertadores.

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O Bahia encerrou a 18ª rodada na sexta posição, com 26 pontos conquistados, três a menos que o Red Bull Bragantino, primeiro clube dentro do G-5 e ocupante da quinta colocação. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, essa posição garante, ao menos, uma vaga na fase preliminar da Libertadores. O Tricolor soma sete triunfos, cinco empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 50,98% na Série A.

No entanto, cabe destacar que o Esquadrão tem um jogo a menos que o rival. Isso porque a partida contra a Chapecoense, válida pela quarta rodada do Brasileirão, foi adiada à época em razão da participação do clube na Libertadores. O confronto deverá ser disputado após a pausa para a Copa do Mundo.

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campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia libertadores

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